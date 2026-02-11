Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

買家無懼同層事故單位 605萬購新港城3房 略低於市價5%

樓市動向
更新時間：12:09 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:09 2026-02-11 HKT

臨迎農曆新年長假期，整體二手交投依然活躍，在盤源收窄情況下，即使事故單位同層亦錄得成交。

世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣表示，成交單位為馬鞍山鞍祿街18號新港城F座高層05室，實用面積519平方呎，屬3房2廳間隔，向東南，外望開揚山景。

單位放盤約4個月，原先叫價640萬元，最終以605萬元易手，累減35萬元，成交呎價約11,657元。代理透露，由於單位屬事故單位同層，故以略低於市價5%成交。

較銀行估價低逾兩成

參考該單位在恒生銀行及中銀香港網上估價資料，分別為730萬元及777萬元，即最新成交價較估價低17%至22%。

至於原業主於2007年12月以260萬元購入上述單位，持貨約19年後轉售，帳面獲利345萬元；樓價由260萬升至605萬，升值約1.3倍。

相關文章：凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
 

