Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

布萊克萬礦業執董入市 4680萬購大潭千呎豪宅

樓市動向
更新時間：10:08 2026-02-11 HKT
發佈時間：10:08 2026-02-11 HKT

樓市持續回升，近日不少城中名人趁機購「磚頭」，大潭陽明山莊凌雲閣8座高層一個單位，面積1886方呎，上月底以4680萬連1個車位成交，呎價約24814元。

土地註冊處資料顯示，登記買家為陳錦坤（Chan Kam Kwan Jason），與布萊克萬礦業有限公司執行董事及公司秘書陳錦坤中英文名相同，料為同一人。

據了解，原業主於2009年以2550萬購入，持貨17年沽貨，帳面獲利約2130萬或83.5%。

金發局CEO董一岳斥2210萬購西半山豪宅

另外，金發局行政總監董一岳斥資2210萬連1個車位購入西半山瓊峰臺一個豪宅單位。

上述單位為西半山瓊峰臺中層A室，面積1377方呎，上月底以2210萬連車位易手，呎價約16049元；據土地註冊處資料顯示，買家以聯名名義登記，其中一名登記買家為董一岳(Tung Yat Ngok Rocky)、與香港金融發展局行政總監董一岳中英文名相同，料為同一人。

而原業主早於2006年以1000萬購入，持貨20年易手，帳面獲利約1210萬或1.2倍。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前