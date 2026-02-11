布萊克萬礦業執董入市 4680萬購大潭千呎豪宅

樓市持續回升，近日不少城中名人趁機購「磚頭」，大潭陽明山莊凌雲閣8座高層一個單位，面積1886方呎，上月底以4680萬連1個車位成交，呎價約24814元。

土地註冊處資料顯示，登記買家為陳錦坤（Chan Kam Kwan Jason），與布萊克萬礦業有限公司執行董事及公司秘書陳錦坤中英文名相同，料為同一人。

據了解，原業主於2009年以2550萬購入，持貨17年沽貨，帳面獲利約2130萬或83.5%。

金發局CEO董一岳斥2210萬購西半山豪宅

另外，金發局行政總監董一岳斥資2210萬連1個車位購入西半山瓊峰臺一個豪宅單位。

上述單位為西半山瓊峰臺中層A室，面積1377方呎，上月底以2210萬連車位易手，呎價約16049元；據土地註冊處資料顯示，買家以聯名名義登記，其中一名登記買家為董一岳(Tung Yat Ngok Rocky)、與香港金融發展局行政總監董一岳中英文名相同，料為同一人。

而原業主早於2006年以1000萬購入，持貨20年易手，帳面獲利約1210萬或1.2倍。

