中國海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地 力壓8財團 每呎地價6352元

牛頭角彩霞道住宅地上周五（6日）截標，吸引9間財團入標角逐，均以本地大型財團為主。地政總署剛公布招標結果，由中國海外以18.0688億元，力壓其餘8財團奪標，每方呎樓面地價約6,352元。當時市場估值約16.69億至20.94億元，每呎估值約5,500至6,900元，屬市場估值內。

中國海外：總投資額約39億

中國海外回應指，成功投得位於九龍牛頭角彩霞道（新九龍內地段第6675號）的優質地塊。作為本公司2026年在香港首個中標項目，此次投地不僅標誌著新一年的良好開局，更彰顯公司對香港未來發展的堅定信心。項目坐落九龍灣成熟住宅區，享優越地理位置，兼具寧靜舒適的環境與完善交通配套。項目地塊佔地約3.4萬方呎，總發展面積約28.4萬方呎。公司計畫將其打造為區內精品住宅項目，預計總投資額約39億元。展望未來，公司將持續拓展香港優質土地儲備，積極把握具增長潛力的發展機遇。

其餘標財團包括長實、新地、恒基、嘉華、嘉里、會德豐地產，以及信和夥拍鷹君合組財團競投，另有一家不知明財團。

中原高級營業董事李玉祥表示，是次中海中標地皮價錢合理，符合市場預期。項目地理位置優質，屬東九龍核心區域，鄰近九龍灣港鐵站，附近亦有完善民生商場及配套。該區換樓客及分支家庭客量需求龐大，與現時同區一手相比，預計將來售樓呎價超過20,000元或以上。

前身為瑪利諾中學空置校舍

上述牛頭角彩霞道（新九龍內地段第6675號）住宅地，前身為瑪利諾中學空置校舍，現址作香港海關訓練及青年發展中心用途，即鄰近彩頤居及淘大花園，去年已完成城規改劃程序，成功由「政府、機構或社區」地帶，改劃為「住宅(甲類)3」地帶。

地盤面積約3.37萬方呎，據賣地章程，若以純住宅發展方案，最高可建總樓面約25.28萬方呎；若作商住發展，按賣地章程中特定算式計算，以住宅樓面為上限約25.29萬方呎計，非住宅部分總樓面約3.16萬方呎，合計總樓面約28.45萬方呎。中標財團須於一年內拆卸地盤內的變電站及現有建築物；項目須於2031年12月底前完成。

