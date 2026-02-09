Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

做財仔好過做收租佬｜湯文亮

樓市動向
更新時間：11:32 2026-02-09 HKT
發佈時間：11:32 2026-02-09 HKT

做財仔的老友話，財務公司的生意真係唔容易做，就算有物業抵押，都有一定風險，因為現在的客人只會攞質素不佳的物業問財仔借錢，如果客人唔還錢，財仔只能沒收那些質素不佳的物業，要大折讓才可以賣得出，最後做成重大損失，已經有不少財仔中伏，搞到自己要執笠，所以，財務公司在高峰時2500間左右，減至現在大約只有2000間，老友話都係做收租佬好過做財仔。

相關文章：紀惠銅鑼灣酒店傳4億易手 去年中減至意向價5億 湯振傑：仍是物業唯一業主

我話錯，錯，錯，一定是做財仔好過做收租佬，首先講回報，收租只得3至4%回報，而財仔做有抵押的貸款，最低限度都有10幾個巴仙回報，以回報來說，財仔已經好過收租佬唔知幾多倍。

收租僅3%至4%回報

財仔的貸款是有抵押，如果冇抵押利息會非常高，貸款金額亦不會太大，而有抵押的貸款，如果債仔唔還錢，財仔可以將抵押物業沒收，跟着可以公開拍賣，如果樓價不是大跌，財仔是沒有風險。

但做收租佬唔同，如果租客唔交租，雖然可以封租收樓，但欠租就很難追得到，無論樓市升跌，收租佬都會出現損失，若以損失程度來說，欠租的損失是大過欠債，除非樓價大跌，否則，收租佬的損失一定大過財仔。

如果欠財仔的人唔還錢，財仔追數是天經地義，如果租客欠租，業主追租就會被人話無良，在人情冷暖來說，做財仔仍然好過做收租佬，所以，真係唔明白點解咁多人鍾意買樓收租。

湯文亮
紀惠集團副主席及行政總裁

相關文章：

青年宿舍BeLIVING停運現羅生門 業主湯文亮爆對方欠租「我不想影響青聯」

 

