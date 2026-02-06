Ken Sir呂宇健2246萬購西貢WHITESAND COVE自住 屢靠短炒獲利 低撈九龍站銀主盤賺兩成
更新時間：17:34 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:34 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:34 2026-02-06 HKT
華懋發展的西貢白沙灣WHITESAND COVE，銷情持續熾熱，今日項目再錄一宗特色平台戶以招標形式售出，單位為2座2樓A室，面積 1,039方呎，為四房雙套連工人房大戶間隔，更連接406方呎特大平台。該單位連車位成交價 2,246.8萬元，呎價21,625元。
Ken Sir：鍾情白沙灣優美環境
據悉，買家為活躍於樓市買賣的資深投資者呂宇健（Ken Sir），一直鍾情白沙灣優美環境，因項目為區來逾15年來的罕有全新住宅，加上該特色戶設有特大海景平台，故在參觀現樓後即日決定入標購入，並計劃作自住之用。
熱衷短炒細價樓及九龍站豪宅
Ken Sir活躍於香港樓市及熱衷短線投資，隨著二手樓價近月出現回升，成功把握樓市反彈而頻頻獲利。上月他以420萬元沽出荃灣中心一伙高層戶，面積374方呎，呎價約11321元，播持貨不足1年，帳面獲利105萬元。
相關文章：Ken Sir呂宇健炒細價樓再獲利 420萬沽荃灣中心 不足1年轉手賺逾一球 直擊單位內部
除了細價樓外，Ken Sir亦視九龍站上蓋屋苑為其目標，去年初他以1,385萬元Full Pay購入九龍站擎天半島6座高層A室，屬3房間隔，面積632方呎，持貨短短1年易手，帳面獲利約323萬或約23.2%。該單位原本為銀主盤，Ken Sir購入後進行翻新，當時表明入市作短炒投資。
另外，他於2024年3月曾以1400萬元購入擎天半島一個單位，其後在10月份以1520萬元沽出，即僅持有約6個月便錄得約120萬元帳面利潤，升幅約8.6%。
相關文章：Ken Sir呂宇健短炒九龍站豪宅銀主盤 一年後1708萬轉手 帳賺逾兩成
最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT