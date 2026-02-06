牛頭角彩霞道住宅地截標 至少收8標書
更新時間：11:46 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:46 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:46 2026-02-06 HKT
牛頭角彩霞道住宅地今截標，料可提供約470伙。就現場所見，至少9份標書，入標財團包括信和、恒基、嘉華、中國海外，另有多家不知名財團。
嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，是次獨資入標。地皮周邊生活配套便利，而且位於舊區，附近新供應不多，相信有一定置業需求。
上述項目地盤面積約3.37萬方呎，據賣地章程，若以純住宅發展方案，最高可建總樓面約25.28萬方呎；若作商住發展，按賣地章程中特定算式計算，以住宅樓面為上限約25.29萬方呎計，非住宅部分總樓面約3.16萬方呎，合計總樓面約28.45萬方呎。
另外，中標財團須於一年內拆卸地盤內的變電站及現有建築物；項目須於2031年12月底前完成。
