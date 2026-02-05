Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滶晨系列26伙加價最多6% 全盤累售756伙 吸金131億元

樓市動向
更新時間：16:45 2026-02-05 HKT
發佈時間：16:45 2026-02-05 HKT

新世界夥帝國、資本策略、麗新發展及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤港島南岸滶晨系列，自推出以來市場反應熱烈，深受市場追捧。今天更新價單，涉及兩期共26夥高層單位，包括24夥兩房及2夥1房，加幅最高約6.4%，將於下周一(9日)生效。

上述單位面積介乎418至591方呎，最新價單定價1,405萬至2,073.7萬元，價單呎價32,703至36,298元，折實售價約1,159.1萬至1,710.8萬元，折實呎價約26,978至30,309元。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，因市況向好，預期在低息環境下，市場尋求資金出路，港島南港鐵站地標豪宅需求殷切，而項目大部分三房及四房可飽覽深水灣海景，更特設私人升降機前廳，私隱度極高，同區罕有供應。當中滶晨II面向深水灣三房大戶僅餘最後2夥待售。

滶晨II今日售出1夥兩房戶，為第2座40樓B室，屬2房雙套設計，面積496方呎，成交價1,377.7萬，呎價27,776元。滶晨系列開售至今合共售出756夥，佔全數單位近92%，共套現逾131億元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
9小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
7小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
4小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
00:40
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
4小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
5小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
8小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT