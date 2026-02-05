滶晨系列26伙加價最多6% 全盤累售756伙 吸金131億元

新世界夥帝國、資本策略、麗新發展及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤港島南岸滶晨系列，自推出以來市場反應熱烈，深受市場追捧。今天更新價單，涉及兩期共26夥高層單位，包括24夥兩房及2夥1房，加幅最高約6.4%，將於下周一(9日)生效。

上述單位面積介乎418至591方呎，最新價單定價1,405萬至2,073.7萬元，價單呎價32,703至36,298元，折實售價約1,159.1萬至1,710.8萬元，折實呎價約26,978至30,309元。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，因市況向好，預期在低息環境下，市場尋求資金出路，港島南港鐵站地標豪宅需求殷切，而項目大部分三房及四房可飽覽深水灣海景，更特設私人升降機前廳，私隱度極高，同區罕有供應。當中滶晨II面向深水灣三房大戶僅餘最後2夥待售。

滶晨II今日售出1夥兩房戶，為第2座40樓B室，屬2房雙套設計，面積496方呎，成交價1,377.7萬，呎價27,776元。滶晨系列開售至今合共售出756夥，佔全數單位近92%，共套現逾131億元。