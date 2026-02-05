「置易付」電子支付拓展至二手樓買賣 2.28生效 毋須經律師樓戶口支票交收

金管局及銀行公會，聯同香港律師會及地監管局公布，「置易付」物業交易支付安排將由2月28日起，擴展至香港的二手住宅物業買賣。有關安排亦得到消委會的支持。

在「置易付」安排下，買方的按揭貸款款項會透過銀行之間的電子支付系統，轉帳至賣方銀行，賣方最快可於成交當日收到出售物業的收益。相較於傳統支付方式，款項須經雙方律師的銀行戶口以支票進行交收，「置易付」是更快更安全的選擇。如有意採用「置易付」，買賣雙方可通知其地產代理在臨時買賣合約加入相關條款。

2020年律師樓戶口遭凍結 數十名買家無法完成交易

「置易付」系統成立源於2020年底，專做二手樓交易的黃馮律師行，有職員被指挪用公款及嚴重違反《律師帳目規則》，遭香港律師會介入接管及凍結資金，事件牽連數十名物業買賣人士，因其資金由律師樓代收，無法完成交易程序。事後「置易付」於2022年實施，容許資金在買賣雙方銀行之間直接進行轉帳，成立初期適用於轉按住宅樓宇及車位交易。

王美鳳：避免律師樓被凍資而影響按揭

中原按揭董事總經理王美鳳表示，「置易付」擴展至二手住宅物業買賣，除了讓流程更直接快捷外，無須如以往需經由律師樓處理轉帳有關金額，同時亦可避免過去曾出現律師樓營運或被凍結資金問題而令按揭放款交付甚至交易頓時受影響。

換句話說，「置易付」一方面可緊貼交付電子化步伐讓過程更快捷直接及安全，同時亦可避免經由律師樓暫管過大金額之不可預期風險，改由銀行之間直接過數，可為客戶在按揭流程上增加保障及避免萬一流程中斷之風險，相信客戶在瞭解有關安排細節後，會樂於選用新安排以增加保障及效率。

中原按揭董事總經理王美鳳。

王美鳳指出，「置易付」階段於2022年7月推出，主要適用於住宅物業的轉按交易及加按套現，運作順暢有效，銀行積極鼓勵轉按客戶採用「置易付」，而客戶亦普遍樂於接納此新方式，原因是對客戶更具保障且更安全直接，故此於轉按流程已廣泛使用。

她續指，過去幾年轉按及加按交易「置易付」安排已經為銀行及客戶累積經驗，相信最新延至二手住宅交易之安排可較易銜接暢順，客戶亦較易適應及接納新安排做法。相信當局在累積一定經驗後，未來會再將置易付安排延至一手買賣交易及其他商業樓宇類別。

曹德明：提供雙重保障

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，「置易付」是一項優化物業交易的安排，順應現今數碼支付的新趨勢，現由轉按交易進一步擴展至二手住宅物業買賣，為該類物業交易的買賣雙方提供高效率且安全的雙重保障。

相比傳統支付方式，「置易付」透過銀行間電子支付系統（CHATS），大幅優化按揭貸款資金流向，不僅帶來省時快捷的支付體驗，亦能有效降低相關支付風險。賣方更有望在成交日完結前收取餘款，解決以往物業交易中資金結算緩慢的問題，切實保障買賣雙方的合法權益。

曹德明續指，「置易付」由轉按交易擴展至二手住宅物業買賣，進一步為更多客戶提供優質的選擇。加上其嚴謹且清晰的指引，不僅確保交易的規範性及避免潛在風險，亦為樓按市場締造更安全、有序的交易環境，並能加速本港物業交易的數碼化轉型，提升市場競爭力。

余偉文：鼓勵市民積極使用新安排

金管局總裁余偉文表示，金管局一直致力推動物業交易電子支付，以提升效率和安全性，隨着「置易付」在轉按市場被廣泛應用，其適用範圍將擴展至二手住宅物業買賣，局方鼓勵市民積極使用新安排，為買賣雙方提供更安全、更快捷的支付選項。

銀行公會：推動按揭貸款業務流程數碼化

銀行公會主席、中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，銀行公會自2023年起開展研究工作，將「置易付」的適用範圍擴展至二手住宅物業買賣交易，該方案經過深入研究、廣泛諮詢並綜合業界及相關持份者的意見。他稱，銀行業界在「置易付」的操作系統、流程及內部指引等方面已全面就緒，目前正為各前線單位提供培訓，確保各項配置同步到位，而「置易付」將會為物業交易買賣雙方帶來穩妥的電子支付方案，推動按揭貸款業務流程數碼化。