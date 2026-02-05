Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年私樓落成量1.84萬伙未達標 按年減產24%

樓市動向
更新時間：16:10 2026-02-05 HKT
發佈時間：16:10 2026-02-05 HKT

據差估署最新《香港物業報告(每月補編)》顯示，去年私人住宅落成量共錄18,448伙，並未達政府去年全年落成預測20862伙目標，只達目標約88.4%；而且，按年落成量減少5813伙或約24%。

若按單位面積劃分，去年落成量仍然以細單位佔最多，當中面積約431方呎以下細單位有9,859伙，佔整體約53.4%；其次面積432至752方呎單位錄6,565伙，佔比約35.6%；面積753方呎至1,075方呎單位約1,245伙，佔比約6.7%。

大單位方面，面積1,076至1,721方呎單位則有614伙，佔比約3.3%；面積1,722方呎或以上單位僅有165伙落成，佔約1%最少。

以地區劃分，整體落成量以九龍區佔最多，合共有9,002伙，佔整體約48.8%；而新界區有6,626伙，佔約35.9%；港島區則有2,820伙，佔約15.3%。

而去年12月私人住宅落成量891伙，按月增加508伙或1.3倍。

