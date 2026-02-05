美孚「師奶兵團」沽土瓜灣三層巨舖 老人院斥1.12億轉租為買

人稱「師奶兵團」的著名樓市投資者沽貨，市場消息指，馬頭圍道富恆閣一個面積約1.6萬平方呎的巨舖最新以1.12億元成交，呎價約7,000元。

上述舖位為馬頭圍道104至112號富恆閣1、2、3樓連地下獨立出入口，涉及面積約1.6萬平方呎，於今年1月8日以1.128億元沽出，成交呎價約7,000元。

新買家為長春護老中心（第二分院）有限公司，即為現時物業1至3樓租戶，意味老人院轉租為買，購入自用。

據了解，原業主為美孚「師奶兵團」林太或有關人士持有，2014年以1.5億元購入物業地下舖位至3樓，去年業主把整項物業交由代理放售，叫價2億元，地下由餐廳租用，樓上為老人院。如今先以1.12億元沽出樓上部分，現仍保留近2,000平方呎地舖。

相關文章：「師奶兵團」短炒4個月沽貨賺90萬 撤辣兩年累斥7400萬入市 目標不只美孚新邨

