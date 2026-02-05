屋苑連錄專才客「轉租為買」

政府積極引入外來人才，部分來港一段時間後，逐漸適應新環境，加上租金趨勢向上及看好本港樓市前景，決定「轉租為買」，豪宅如何文田半山壹號，以及大型屋苑如將軍澳都會駅及天晉，連環錄專才客入市個案，並且以市價主導。

美聯分行高級分區營業經理馬兆鋒表示，受惠政府各項引入人才政策，對優質住宅需求持續增加，帶動區內豪宅交投氣氛向好，其中何文田半山壹號二期半山徑17號一個高層單位，面積約1137方呎，屬3房間隔，最新以2275萬成交，呎價約20009元，屬市價水平。

半山壹號2275萬沽

據了解，買家透過高才通計劃來港，之前一直租樓住，心儀區內校網優越，因此決定購入單位自用。

港置分行營業經理曾梅芳表示，將軍澳都會駅9座低層G室，面積約731方呎，最新獲專才客「零議價」以1050萬連租約承接，呎價約14364元， 屬市價成交。買家計劃於租約期滿後收回單位自住。

天晉呎價1.79萬易手

美聯分行高端首席客戶總監彭嘉蔚表示，將軍澳天晉1期2座中層D室，面積536方呎，2房間隔，原開價980萬放售，最新議價後減價20萬或約2%，以960萬成交，呎價約17910元，屬市價水平。據了解，買家透過高才通計劃來港，現正租住鄰近屋苑，心儀單位景觀開揚，所以決定「轉租為買」。

除專才客之外，隨著租金持續向上，本地租客轉買個案明顯增加。港置分行區域營業董事範文濤表示，將軍澳安寧花園6座中層D室，面積約538方呎，屬3房間隔，單位以560萬放盤約三星期後，吸引同區租客洽購，議價後以538萬易手，呎價約10000元。