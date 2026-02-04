樓市供應「四低」成重要支撐｜馬泰陽

日前美國聯儲局公布最新議息結果，息率一如市場預期維持不變，但市場普遍預期，今年美國將延續減息潮，配合近期本港經濟持續復甦及港股徘徊高位等利好因素，促使資金持續流入樓市，尤其近日大熱西沙紅盤銷情接二連三報捷，為全年樓市寫下「開門紅」。樓市「早春」不僅展現市場信心，也為全年樓市奠定穩固基礎。

今年樓價料升10%至15%

自去年初以來樓市交投明顯回暖，惠及樓價「觸底」回勇。日前差餉物業估價署公布12月份私人住宅售價指數，按月升約0.23%，連升7個月，創出逾4年最長升浪。

「美聯樓價指數」同步向好，最新報136.51點，本年迄今升1.34%，而指數則已連升8個月，創自2018年8月後最長紀錄。筆者預期，今年樓價有望承接去年反彈趨勢，全年再升約10%至15%。

筆者看升下半年樓價的原因，除了樓市自身購買力爆發，以及利好因素湧現外，樓市潛在供應持續下降亦屬箇中主因。早前房屋局公布最新「私人住宅一手市場供應」資料，出現「四低」情況，顯示樓市應壓力見紓緩，成為今年樓市向好的重要支撐因素。

一、施工量低

第一「低」是樓市施工量低。資料顯示，去年私宅施工量僅8,800伙，較2024年1.99萬伙急挫約55.8%，創出16年新低。個人認為，這是由於近年曾出現一手庫存高企的情況，以及賣地相對以往為少，令發展商放緩動工步伐。

二、落成量低

第二「低」是落成量「低」。落成量於2024年達致2.43萬伙後， 見頂回落，去年錄1.84萬個單位落成，按年減少約24.3%，與原先差估署預測去年全年落成量約2.09萬伙相比，低出約11.8%，即較目標「低」逾1成。

三、現樓貨尾量低

第三「低」是現樓貨尾量低。去年新盤銷情暢旺令去貨速度加快，單計去年第4季，一手私宅成交量已錄近4,900宗，帶動已落成未售出單位數目，即現樓貨尾大幅回落至第四季的2.3萬個，按季減少3000個，比起去年第一季2.8萬個高位更大減5,000個，連跌3季至5季新低。

四、建築中未售單位數目低

此外，一手去貨提速，除了令現樓貨尾減少，連帶建築中未售單位亦跌至逾4年新「低」。資料顯示，去年第四季建築中未售出單位數目錄6.1萬個，按季減少1000個，較2024年第三季高位7.7萬個更大減約1.6萬伙，連跌5季並創逾4年低位。

綜合以上數據可見，樓市供應減少已成「大勢」，結合最近發展商積極「減供應、促銷售」雙軌並行，相信將對市場帶來一定支持，有望延續當下「陽春」的強勢。

馬泰陽

美聯集團行政總裁（住宅）

