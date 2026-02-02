Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

STAR PLACE推出招租 呎租約23元起

更新時間：18:00 2026-02-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-02 HKT

建灝九龍城商業樓面STAR PLACE經已落成，並正式推出招租，每呎租金由約23元起；項目總建築面積約為7,000方呎。該中心共設有11個舖位，建築面積由約454至938方呎不等。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，STAR PLACE位於41傳統名校網，坐擁優質教育資源。區內著名院校林立，學生可便捷抵達喇沙書院、拔萃小學、瑪利諾修院學校、協恩中學、民生書院和嘉諾撒聖家學校等，區內常住學齡兒童約有2,800人，學生及家長對課餘學習的需求亦非常龐大。有見及此，集團銳意於該區打造全新一站式教育中心，既鄰近區內頂尖學府，同時亦配備完善設施，以滿足各類教學機構對高質教育環境的需求。

STAR PLACE一站式教育中心位處九龍聯合道18號，由兩層組成，地下及一樓的總建築面積約7,000方呎。該中心共設有11個舖位，建築面積由約454至938方呎不等，不但間隔實用方正，而且全部舖位均配備供水及排水接駁位，以及設獨立空調系統，部分舖位的樓層高度最高更可達約4.57米，空間可供靈活運用，為各類型辦學團體提供理想教學場地，營造優質學習環境。此外，項目設有升降機直達一樓，高效且方便學童上落，且每層配備現代化洗手間，務求全方位提升訪客體驗。

鄭智荣續指，由STAR PLACE步行至多間知名學府僅需約15分鐘；此外，項目周邊交通完善，距離港鐵屯馬綫宋皇臺站僅約5分鐘步程，並鄰近多個巴士及小巴站，逾25條巴士線路，方便外區學生及教職員輕鬆往來教育中心。項目現已落成，並正式推出市場招租，每呎租金由約23元起。

環顧近年政府積極打造「留學香港」品牌，提升非本地學生收生限額，推動香港成為國際教育樞紐，吸引眾多海外學生來港就讀，隨著市場對高規格教學中心的需求甚殷，集團看好有關教育行業的市場潛力，相信項目推出後即會成為市場焦點，勢必成為41校網地段的嶄新地標，有信心短期內錄得租賃成交。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

