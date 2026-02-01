半新盤連錄賺錢成交 朗天峰1房不足1年升17%

樓價見底回升，連帶新入伙盤轉手即獲利，而近月入伙的元朗朗天峰已錄13宗二手交投，全數業主均屬獲利離場，最新一個1房戶持貨短短11個月沽貨，帳面獲利約57萬或17%。

朗天峰13宗成交 全部業主獲利

中原元朗副區域營業經理王勤學表示，入伙一個多月的朗天峰累計錄得13宗二手買賣成交，全部業主獲利離場。新成交包括2座高層F室，面積286方呎，1房間隔，獲上車客「零議價」396萬購入，呎價約13,846元。原業主於2025年2月以339萬一手買入，持貨約11個月易手，帳面獲利57萬或約17%。

太古城2房戶860萬沽出

美聯分行高級營業經理陳昌裕指，鰂魚涌太古城龍山閣極高層H室，面積約530方呎的2房戶，開價880萬放盤，獲用家議價後以860萬成交，呎價約16,226元。原業主於2004年以約250萬購入單位，持貨22年轉手，帳面獲利610萬或2.4倍。

中原分行高級區域營業經理鄭俊輝說，筲箕灣形薈2座高層G室，面積397方呎，吸引上車客議價至700萬成交，呎價17,632元。