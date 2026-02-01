Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

半新盤連錄賺錢成交 朗天峰1房不足1年升17%

樓市動向
更新時間：10:15 2026-02-01 HKT
發佈時間：10:15 2026-02-01 HKT

樓價見底回升，連帶新入伙盤轉手即獲利，而近月入伙的元朗朗天峰已錄13宗二手交投，全數業主均屬獲利離場，最新一個1房戶持貨短短11個月沽貨，帳面獲利約57萬或17%。

朗天峰13宗成交 全部業主獲利

中原元朗副區域營業經理王勤學表示，入伙一個多月的朗天峰累計錄得13宗二手買賣成交，全部業主獲利離場。新成交包括2座高層F室，面積286方呎，1房間隔，獲上車客「零議價」396萬購入，呎價約13,846元。原業主於2025年2月以339萬一手買入，持貨約11個月易手，帳面獲利57萬或約17%。

太古城2房戶860萬沽出

美聯分行高級營業經理陳昌裕指，鰂魚涌太古城龍山閣極高層H室，面積約530方呎的2房戶，開價880萬放盤，獲用家議價後以860萬成交，呎價約16,226元。原業主於2004年以約250萬購入單位，持貨22年轉手，帳面獲利610萬或2.4倍。

中原分行高級區域營業經理鄭俊輝說，筲箕灣形薈2座高層G室，面積397方呎，吸引上車客議價至700萬成交，呎價17,632元。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
17小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
21小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
23小時前
四川瀘州花壇藏屍案，兇手改名整容潛逃28年終落網。
奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網
奇聞趣事
4小時前
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
投資理財
5小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
20小時前
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
2026-01-31 09:00 HKT
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
16小時前