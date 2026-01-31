屋苑成交續「賺多過蝕」 本月73%屋苑錄獲利成交 分析：樓市「小陽春」已出現

隨着樓價持續向上，購買力加快釋放，業主縮窄議價空間，帶動屋苑成交繼續錄「賺多過蝕」。《星島》統計全港195個屋苑，有142個錄得獲利成交，佔比約72.8%，帳面獲利金額介乎2萬至2162萬，帳面賺幅介乎0.5%至73.8倍。

隨着樓價持續向上，業主議價空間縮窄，帶動屋苑成交繼續錄「賺多過蝕」。本報統計全港195個屋苑，有142個錄得獲利成交，佔比約72.8%，涉及獲利成交約256宗，帳面獲利金額介乎2萬至2162萬，帳面賺幅介乎0.5%至73.8倍。

本報統計顯示，本月錄得的256宗獲利成交當中，帳面賺幅最多為北角康福園B座高層A室，面積992方呎，3房1套連工人套設計，單位原開價1180萬放售，最終以1100萬售出，呎價約11089元。據了解，原業主於1975年以14.7萬購入，持貨逾50年轉手，帳面獲利1085.3萬，帳面賺幅73.8倍。

賺幅0.5%至73.8倍

帳面賺幅次高為鰂魚涌新威園一個遺產盤，為D座中層4室，面積506方呎，2房間隔，以515萬成交，呎價約10178元。據了解，單位1975年購入價僅為15萬，現時售出帳面獲利500萬，帳面賺幅33.3倍。

至於帳面獲利金額方面，最多為北角栢景臺2座中層A室，面積1128方呎，3房1套間隔，單位以2950萬連租約易手，呎價26152元。據悉，原業主於1993年以788萬購入上述單位，持貨約33年轉售，帳面獲利2162萬，帳面賺幅逾2.7倍。

獲利金額第二多為北角摩天大廈低層F室，面積1806方呎，3房1套連工人房設計，原開價2750萬放售，最終以2698萬連一個車位易手，呎價14939元。據了解，原業主於2004年10月以922.8萬購入單位，持貨約22年轉售，帳面獲利1775.2萬，帳面賺幅逾1.9倍。

本月二手料5000宗成交

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價上升訊號明確，加上港股造好，吸引投資者出動趁低吸納，而本月新盤銷情不俗，帶動買家到二手市場尋盤，在一手及二手交投均見暢旺情況下，樓市「小陽春」已出現，預料本月二手可錄約5000宗成交。

美聯高級董事布少明表示，隨着市場盤源逐漸減少，加上業主反價情況有所增加，樓價上升速度明顯加快，預計本月二手市場將價量齊升，成交宗量料增約10%，樓價則上升1%至2%，個別指標屋苑如鰂魚涌太古城或沙田第一城等，樓價料有進一步升幅。樓市「小陽春」已十分明確，預計在農曆新年後樓市有望迎「大陽春」。

帳面蝕讓幅度按月收窄

另外，《星島》統計顯示，1月至今已知二手成交中，蝕讓個案錄約88宗，涉及71個屋苑，帳面蝕讓金額介乎8000元至1300萬，帳面蝕幅介乎0.2%至39.64%，較上月最高約55%有所收窄，主要受惠樓價持續上升。

本月至今帳面蝕讓金額最多為西貢御釆河堤別墅，面積2140方呎，3房2套連工人房間隔，單位以2700萬成交，呎價約12617元。原業主於2011年6月以4000萬購入上述物業，持貨14年轉售，帳面蝕讓1300萬，帳面蝕幅約32.5%。

帳面蝕讓金額第二多為上水天巒洛卡諾大道雙號屋，面積2425方呎，單位以3050萬成交，呎價12577元。原業主於2010年以4182萬購入上述物業，持貨16年轉售，帳面虧蝕1132萬，帳面蝕幅27%。

至於帳面蝕幅最多為元朗PARK YOHO 35B座頂層特色戶，面積約1230方呎，4房2套間隔，連186方呎平台及795方呎天台。單位以1380萬售出，呎價約11220元。原業主2020年10月以2286.3萬購入單位，持貨6年轉售，帳面蝕讓906.3萬，帳面蝕幅39.64%。

帳面蝕幅第二多為西貢逸瓏園1座地下連花園戶，面積940方呎，3房1套連工人套房設計，連379方呎花園，單位以893萬成交，呎價9500元。原業主於2016年9月以1389萬一手購入單位，持貨約10年轉售，帳面虧蝕496萬，帳面蝕幅約35.7%。

