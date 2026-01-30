樓市料創9年來最大升幅 美聯估全年升10% 黃建業：利好因素帶動 新盤二手交投增

樓市氣氛持續向好發展。美聯黃建業表示，只要樓市利好因素持續，樓市可望「價量齊升」，甚至進入新上升周期，預期今年全年樓價料升約10%，創自2017年後的9年來最大按年升幅，而一手及二手成交量亦可再創新高，同時看好豪宅市場走勢，交投跑贏大市。

料創9年新高

美聯集團主席黃建業於昨日出席集團周年晚宴時提到，近期市場變化頻仍，樓市受到影響，加快周期性轉變，集團正因預見市況變化，故藉此改革。展望今年整體走勢，認為只要減息周期重臨、持續旅遊業及出口復甦、長遠房屋供應見頂回落等樓市利好因素持續，本港樓市價量將有望突破上升，甚至進入新上升周期。

黃建業預期，本年樓市將再現「價量齊升」情況，樓價方面，預期全年可上升10%，攀升至2023年8月水平，創自2017年後的9年來最大按年升幅。

二手成交量有望創5年新高

成交方面，全年一手成交量料達2.1萬宗，按年升5%，再創一手條例後紀錄新高，二手成交量有望達5萬宗水平，按年同樣升5%，並創5年新高，屆時將為2017年後再度出現連續兩年「價量齊升」情況。

而在眾多住宅樓市板塊之中，黃建業最為看好豪宅市場，主要因為現時金價與股票市場表現皆旺，恒指亦有望創近年新高，觸發財富效應，得益者有機會套股換樓，從而帶動豪宅交投跑贏大市。

美聯集團副主席黃靜怡提到，集團截至2025年11月30日止11個月未經審核綜合管理帳目初步審閱，該管理帳目錄得稅前溢利約4.6億，已較2024年全年度稅前溢利約3.71億，超出多於20%，預期集團於截至2025年12月31日止年度將錄得顯著盈利上升。