東涌業主買多一層樓收租 660萬購同區屋苑高層靚裝2房 回報料3.8厘

差估署最新公布，去年12月份私樓租金指數報200.7點，較11月時的200.5點，按月升0.1%，再創歷史新高紀錄，連升13個月。在租金高企下，有業主入市買樓收租作投資。

中原地產東涌映灣園第一分行A組高級分行經理彭成裕表示，新近促成東涌東堤灣畔6座高層C室成交，實用面積607平方呎，兩房間隔，單位高層開揚，附帶靚裝修，吸引同屋苑業主買入作投資收租。單位上月放盤，叫價680萬元，減價20萬元，以660萬元成交，實用呎價10873元。

彭成裕指，參考同類單位租金水平，預計上址每月租金約21000元，租金回報料約3.8厘。原業主於2011年以405萬元買入，持貨約15年，帳面獲利255萬元，升值63%。

東涌位於大嶼山北部，是香港最年輕的新市鎮之一，現時有人口約11.6萬人，並正值擴展期。隨著新一輪東涌新市鎮擴展區落成，規劃當局預計未來整個東涌（包括新舊區）人口最終可增至約32萬人。

區內大型私人屋苑包括映灣園、藍天海岸、東環、東堤灣畔及昇薈；居屋及公營房屋方面，則有1997年落成的富東邨、裕東苑、裕泰苑、逸東邨等等。

東堤灣畔位於東涌市中心慶東街1號，於1998開始入伙，分為2期共有8座，提供2,158個單位。屋苑實用面積由521方呎至1480方呎。東堤灣畔交通便利，鄰近港鐵東涌站，生活配套方面，附近有東薈城可供購物。

