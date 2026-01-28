金鐘海富全層每月逾30萬租出 港大中國商業學院進駐 租期3年 平均每呎28.5元

近期隨着香港發展成為「教育之都」，各大院校積極拓展，金鐘海富中心全層單位，建築面積逾1.06萬方呎，以每月逾30萬租出，平均呎租28.5元，租客為港大中國商業學院（HKU Institute for China Business）回應本報指，物業作寫字樓用途，將作為該院校辦事處。

租約為期三年

金鐘海富中心第2座20樓全層，建築面積約10627方呎，以每月租30.2869萬租出，平均呎租28.5元，租客為香港大學中國商業學院（HKU Institute for China Business），租期由明年4月1日至2029年3月31日，為期三年。

金鐘海富中心第2座20樓全層，由香港大學中國商業學院承租，每月逾30萬。

本報向該學院查詢上述租賃，發言人回應，該學院目前使用港大校園內的徐展堂樓8樓及10樓作為辦事處，由於學院擴充，故承租海富中心作為寫字樓，徐展堂樓據點將會交還給港大。他強調，海富中心並不是教學地點（課室），該學院早於國內5個城市設有教學據點，包括北京、上海、成都、廣州及深圳，部分課程則設於港大校園內上課。

租金較高位跌逾50%

近年來，海富中心租金水平，普遍較疫情前高位跌逾50%，重返2009年金融海嘯時期，反映甲廈租金顯著調整。其中，海富中心二座13樓全層，建築面積同為約10627方呎，於2025年2月以每月約26萬元租出，折合呎租約25元，而於市況2018年市況高峰期，該廈呎租普遍介乎45元至50元。

該甲廈近年亦錄矚目成交，海富中心一期16樓全層，建築面積約20318方呎，以3億易手，平均呎價約1.48萬。

