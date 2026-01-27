Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣租盤短缺 租客VR睇樓即承租 一房月租1.95萬 屋苑已變「零租盤」

更新時間：16:56 2026-01-27 HKT
發佈時間：16:56 2026-01-27 HKT

中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，農曆新年前荃灣區租盤供應十分短缺，導致租賃成交顯著下滑，本月累錄約120宗成交，按月下跌超過2成。其中全．城滙現時處於「零租盤」的狀況。

「師奶兵團」短炒4個月沽貨賺90萬 撤辣兩年累斥7400萬入市 目標不只美孚新邨

林恩信表示， 分行日前促成全．城滙5座低層C室租賃成交，實用面積470平方呎，一房間隔，望園景，附帶企理裝修，月租叫價21000元。單位為屋苑近期唯一放租盤，因租約尚未屆滿，未能安排客人實地參觀，有租客眼見市場租盤嚴重短缺，日前透過VR參觀上址後即決定承租，議價後以19500元成交，折合實用呎租41.5元。

農曆新年前荃灣區租盤供應十分短缺，其中全．城滙現時處於「零租盤」的狀況。
林恩信指，原業主於2017年以673萬元購入單位，租金回報約3.5厘。

映灣園VR睇樓驚現黑衣白臉女子 靈異畫面網上瘋傳 網民感心寒 代理證實事件揭真相

