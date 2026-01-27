「師奶兵團」短炒4個月沽貨賺90萬 撤辣兩年累斥7400萬入市 目標不只美孚新邨

二手交投回穩，再加之樓市全面撤辣，吸引不少投資者入市。市場消息指，人稱「師奶兵團」的著名樓市投資者近期短炒美孚新邨中層單位，持貨僅約4個月，帳面獲利90萬元或16%。值得注意的是，在撤辣至今約2年，「師奶兵團」共斥資7,404萬元掃貨，包括12個美孚新邨單位等物業，至今已成功短炒沽售7個美孚新邨單位，帳面獲利600萬元。

中層兩房帳面賺90萬

根據市場資訊，「師奶兵團」最新1宗短炒獲利個案，為美孚新邨6期蘭秀街46號中層G室，實用約580方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實呎11,034元。資料顯示，原業主為永富星有限公司（EVERICH STAR LIMITED），公司董事為陳元新及相關人士，公司去年9月以550萬元購入，持貨僅約4個月，帳面獲利90萬元或16%。

「師奶兵團」最新1宗短炒獲利個案，為美孚新邨6期蘭秀街46號中層G室。

去年12月1367萬掃2伙

翻查資料，單計算去年12月，「師奶兵團」共斥資1,367萬元，連掃2伙美孚新邨。

上述單位分別為美孚新邨3期百老匯街57號高層C室，實用面用511方呎，屬於2房間隔，業主叫價550萬元放售，議價後以535萬元成交，呎價10,470元。原業主早於2015年以600萬元購入，持貨約10年帳面蝕讓65萬元或11%，若連使費料實蝕約90萬元或約15%。

另外，「師奶兵團」於去年12月初以832萬元，購入美孚新邨1期百老匯街14號低層C室，實用面積946方呎，屬於4房間隔，成交呎價8,795元，造價較銀行網上估價945萬元低約12%。原業主2015年以980萬元購入，單位10年間貶值15%。

本月308萬入手荔灣花園

除美孚新邨之外，近兩年「師奶兵團」還入市1個清麗苑單位及1個荔灣花園。至於荔灣花園，根據市場消息，「師奶兵團」本月初以公司名義斥308萬元購入該屋苑B座低層一房單位，實用面積為426方呎，呎價約7230元。原業主早於1977年9月以10.76萬元購入，2017年成遺產貨，至本月初才售出，即物業逾48年間，帳面升值297.24萬元或逾27倍。

「師奶兵團」本月初以公司名義斥308萬元購入該屋苑B座低層一房單位。

去年短炒車位損手78萬

另外，除了住宅單位外，「師奶兵團」在撤辣後還入手1個車位。事實上，「師奶兵團」早於2017年開始涉足車位市場，曾見豪景花園車位低水密密掃貨，高峰期持有20至30個車位，每次只賺數萬元就沽貨，最短持貨僅兩星期，帳面獲利累計逾92萬元。不過，2025年2月「師奶兵團」連沽4個深井青龍頭豪景花園車位，持貨3年，合共蝕讓約78萬元。據了解，該4個車位由「師奶兵團」於2022年以公司名義購入，每個61萬元。

