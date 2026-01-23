地監局去年接獲投訴增逾5成 「發出違規廣告」佔最多

地產代理監管局總結2025年工作，指去年局方開立253宗投訴個案，按年增加56%，當中涉及「發出違規廣告」的投訴佔最多，按年增加1.7倍至81宗，造成整體投訴數字上升。

地監局主席蕭澤宇表示，去年開立的投訴個案中，涉及一手住宅物業的投訴有40宗，較2024年增加13宗，期內沒有開立涉及境外物業的投訴。最常見投訴性質為「發出違規廣告」，合共有81宗，不少涉及提供錯誤樓盤照片，或發出廣告前未獲業主書面授權，其中有77宗涉及網上廣告，比2024年27宗，按年增加50宗或約1.85倍。

地監局蕭澤宇（右）表示，去年開立253宗投訴個案，按年增加逾5成。左為梁松泰。

該局去年巡查一手樓盤銷售點668次、地產代理商舖932次、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1120次抽查，並抽查網上物業廣告1691次，期間合共發現113宗違規個案，大部分涉及違規廣告。

紀律制裁方面，局方去年對319名持牌人或前持牌人採取紀律處分，包括暫時吊銷9個牌照及撤銷83個牌照，去年合共罰款約470萬，全部撥歸政府庫房。

蕭澤宇又說，截去年12月底，個人牌照總數為37744人，按年減少1.9%；年內有1576人新領牌照，按年輕微增加70人或約4.6%。近期代理人數有上升趨勢，暫時不考慮增加牌費。

「簡樸房」下月發新執業通告

他續表示，隨着《簡樸房條例》於今年3月起逐步生效，該局將於2月推出新執業通告及作出相關宣傳和教育。地監局行政總裁梁松泰補充，由於條例分階段生效，涵蓋時間廣，有需要讓代理詳盡理解。

此外，地監局會繼續為新來港人士及學生等不熟悉本地物業交易的人士提供教育。對於業界在大埔宏福苑火災後自發幫助受影響居民及業主，地監局表示感謝並鼓勵業界繼續為公益出力。

