青年宿舍BeLIVING租客搬遷惹爭議 住戶批無賠償兼通知期短「中間夾住農曆新年」紀惠湯文亮：青聯欠租逾一年

位於銅鑼灣摩理臣山道、由香港青年聯會（青聯）營運的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」（下稱BeLIVING）原預期營運至2028年，但上周一起有住戶獲通知，要求他們最遲2月28日前遷出，有住戶不滿未獲安排賠償，以及通知期太短「中間夾住咗個農曆新年」，做法令人難以接受。本報昨日向紀湯文亮查詢，他補充說「我不想影響青聯，還是不好提欠租，否則青聯以後很難租樓。」

相關文章：青年宿舍BeLIVING租約至2月底 青聯：獲告知未能續約 已轉介近半住戶申其他宿舍

住戶憂找其他住宿有困難

一名受影響住戶反映，職員上周口頭告知需在2月底限期前搬走。不過，由於只有1個半月的時間，中間更夾雜農曆新年長假，實際尋找新居的時間所剩無幾。他亦不滿機構要求簽署終止協議方可獲退回按金，文中卻隻字不提賠償，「賠償無句，仲要簽埋文件先退按金，做法令人難以接受。」

該住戶續指，民政及青年事務局曾提及若宿舍終止營運，應提前一年通知政府，質疑政府與機構早已知悉不再營運，卻遲遲未通知住戶，「到臨尾先單聲，我哋班青年好似被玩謝。」目前多間青年宿舍均收到大量來自BeLIVING住戶的緊急申請，他憂慮2月底前未能銜接至其他宿舍，「難聽啲講到時真係要出街瞓」。

業主紀惠年前推出全幢放售

紀惠集團年前已委託代理放售BeLIVING現址，該集團行政總裁湯文亮昨日回應傳媒，表示上址未售出，強調紀惠只是業主，由於已租予香港青年聯會，再由青聯與租客簽署租約，紀惠無權踢走租客。他並透露，青年聯會已欠租逾一年，拖欠過千萬元，料因虧損而結束營運，他無奈地說「現在爆出嚟，發覺青聯欠租，我食了死貓。」

本報昨日亦向湯文亮查詢，他補充說：「我不想影響青聯，還是不好提欠租，否則青聯以後很難租樓。」

翻查資料，第一太平戴維斯早於2024年11月接獲紀惠集團委託，放售銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店即BeLIVING，當時意向價約6.3億元，最新市值減至5億元，呎價9,051元。

湯文亮曾於社交平台發文，提及公司計劃放售酒店立刻有很多人幸災落禍，稱要公司需要蝕錢。不過他強調，做生意有賺有蝕，無一定賺錢生意，而事實上賺蝕是其次，最緊要不是負資產。當時他估計酒店可以6億元售出，扣除銀行尚餘貸款2億多元，預計將有3億多元可套現，形容這個借貸比率「安全到不得了」。

青聯：積極協助轉介 近半住戶申請其他宿舍

BeLIVING Youth Hub於2023年3月27日啟用，由「旭日酒店·銅鑼灣」改裝而成，是民政及青年事務局擴大「青年宿舍計劃」下首間由酒店轉成的青年宿舍，共提供約194個宿位，房間介乎176呎至324呎，最便宜宿位收3800元月租，若全部房間順利租出，料每月可獲政府資助106.7萬。

項目原本預料可營運5年至2028年，不過青協昨日（22日）傍晚表示，與業主紀惠集團的租約至今年2月28日，獲告知未能續約後，已立即通知青年盡快安排住宿事宜，同時亦主動對同意於2月底遷出的青年住戶豁免2月份的租金，而目前已獲大部份住戶同意相關安排。

青聯表示，在一周內已積極協助轉介接近一半青年住戶申請其他青年宿舍，接下來將繼續提供轉介支援，又指未來將繼續與住戶保持緊密聯繫。

相關文章：青聯獲批首個酒店轉青年宿舍項目 為銅鑼灣旭逸酒店 可提供194個宿位