Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

換樓客撐起逾千萬中價樓 代理：議幅縮窄至最多2% 康怡花園1260萬沽

樓市動向
更新時間：14:37 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:37 2026-01-21 HKT

樓市氣氛持續向好，不僅上車客加快置業步伐，換樓客入市意欲亦回升，多個中價屋苑如鰂魚涌康怡花園、長沙灣泓景臺、馬鞍山迎海及天宇海等，議價空間逐漸縮窄，最新錄得的成交，議幅只有約1%至2%。

延伸閱讀：嘉湖山莊銀主盤開價379萬拍賣 低銀行估值10%

中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園J座中層3室，面積約882方呎，3房1套間隔，最新以1260萬售予換樓客，呎價約14286元，屬市價水平。

據了解，單位原開價1288萬放售，即僅減價28萬已獲承接，議價空間只有約2.17%。他又說，本月至今康怡花園暫錄約13宗買賣成交，較上月同期增加約30%。

泓景臺每呎1.6萬沽

中原分行高級區域經理許永生表示，長沙灣泓景臺5座低層C室，面積660方呎，採3房套間隔，最初開價1100萬放售，議價後僅輕微減價15萬或約1.36%，最終以1085萬成交，呎價16439元，屬市價水平，買家為換樓客。

美聯分行首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山迎海20座高層A室，面積1379方呎，屬4房2套間隔。

據悉，單位3日前以2388萬放售，議價後減價40萬或約1.68%，最終以2348萬成交，呎價約17027元，屬市價成交。

中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山天宇海7A座高層A室，面積938方呎，4房連套房及儲物房間隔，原開價約1300萬放售，議價後減價20萬或約1.54%，以1280萬成交，呎價約13646元，屬市價成交，買家為換樓客。

太古城1138萬成交

值得留意的是，除換樓客之外，近期中價盤不乏首置客承接。港置分行首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城衛星閣中層G室，面積約664方呎，屬3房間隔。單位以1150萬 放盤約三個月，獲外區換樓客洽購，議價後僅輕微減價12萬或約1.04%，以1138萬成交，呎價約17139元，屬市價成交，而買家為首置客。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
23小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
00:46
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
5小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
16小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
19小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
6小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
21小時前
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
影視圈
5小時前