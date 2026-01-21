換樓客撐起逾千萬中價樓 代理：議幅縮窄至最多2% 康怡花園1260萬沽

樓市氣氛持續向好，不僅上車客加快置業步伐，換樓客入市意欲亦回升，多個中價屋苑如鰂魚涌康怡花園、長沙灣泓景臺、馬鞍山迎海及天宇海等，議價空間逐漸縮窄，最新錄得的成交，議幅只有約1%至2%。

中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園J座中層3室，面積約882方呎，3房1套間隔，最新以1260萬售予換樓客，呎價約14286元，屬市價水平。

據了解，單位原開價1288萬放售，即僅減價28萬已獲承接，議價空間只有約2.17%。他又說，本月至今康怡花園暫錄約13宗買賣成交，較上月同期增加約30%。

泓景臺每呎1.6萬沽

中原分行高級區域經理許永生表示，長沙灣泓景臺5座低層C室，面積660方呎，採3房套間隔，最初開價1100萬放售，議價後僅輕微減價15萬或約1.36%，最終以1085萬成交，呎價16439元，屬市價水平，買家為換樓客。

美聯分行首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山迎海20座高層A室，面積1379方呎，屬4房2套間隔。

據悉，單位3日前以2388萬放售，議價後減價40萬或約1.68%，最終以2348萬成交，呎價約17027元，屬市價成交。

中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山天宇海7A座高層A室，面積938方呎，4房連套房及儲物房間隔，原開價約1300萬放售，議價後減價20萬或約1.54%，以1280萬成交，呎價約13646元，屬市價成交，買家為換樓客。

太古城1138萬成交

值得留意的是，除換樓客之外，近期中價盤不乏首置客承接。港置分行首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城衛星閣中層G室，面積約664方呎，屬3房間隔。單位以1150萬 放盤約三個月，獲外區換樓客洽購，議價後僅輕微減價12萬或約1.04%，以1138萬成交，呎價約17139元，屬市價成交，而買家為首置客。

