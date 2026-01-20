SIERRA SEA 2A期招標連沽10伙 單日套現逾8500萬

新地旗下西沙新盤SIERRA SEA 2A期銷情連環報捷，明日進行新一輪銷售之際，昨日成功透過招標方式連環沽出10伙，單日套現逾8500萬，呎價最高逾2.01萬。

最新以招標方式售出的單位，蓋1房至3房間隔，面積275至717方呎，成交價480.31萬至1442.7萬，呎價13207元至20121元。其中，成交價及呎價最高單位為Coral Avenue第2座22樓B室，面積717方呎，屬3房1套連儲物室間隔，連222方呎平台及625方呎天台，成交價1442.7萬，呎價為20121元。

項目至今累售479伙，其中37伙以招標形式售出，招標成交價介乎480.31萬至1802.6萬，涉及金額合共逾3.47億。

西沙SIERRA SEA 2A期單日標售10伙，套現逾8500萬。左為新地雷霆，右為胡致遠。

昨截票明開售218伙

至於明日開售218伙價單單位，發展商昨日下午已截票，並將於今日進行抽籤決定揀選樓順序。根據銷售安排，明日將分兩個時段開售，A組大手客須買3至4伙，而B組買家可購1至2伙。

明日開售單位涵蓋該期數標準單位全部5種戶型，以最高15%折扣率計算，折實售價約365.94萬至993.99萬，折實呎價約10157至15302元。

入場單位為1座G2層J室。屬1房間隔，面積299方呎，折實售價365.94萬，折實呎價約12239元；最高售價單位為5座25樓A室，為3房1套連工作間間隔，單位面積700方呎，折實售價993.99萬，折實呎價約14200元。

此外，同系位於啟德的豪宅項目天璽．海，昨日再錄招標成交，最新售出7座11樓B室，面積1124方呎，4房2套間隔，成交價4112.67萬，呎價36590元。

項目以現樓推出後，短短一周內連環錄得6宗招標成交，套現逾3.16億。