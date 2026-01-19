Ken Sir呂宇健420萬沽荃灣中心 不足1年賺逾一球轉手
更新時間：12:40 2026-01-19 HKT
二手樓價近月出現回升，部分投資者把握樓市反彈成功獲利。資深投資者呂宇健（Ken Sir）新近以420萬元沽出荃灣中心一伙高層戶，較去2025年2月份買入價，帳面上升33%或105萬元。
直擊荃灣中心高層戶內部：
2025年2月買入價315萬
美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心19座中層H室，面積374方呎，屬2房間隔，以420萬轉手，呎價約11321元。原業主為資深投資者Ken Sir，去年2月315萬買入單位，有外區收租客見單位全新裝修想承接，最初Ken Sir惜售想封盤，其後見買家有誠意，故零議價賣出單位。
Ken Sir前後持貨不足1年賺105萬，單位升值約33%。而新買家出價較銀行估價高約14%，買入作收租用途，預計租金14500元，回報約4.15厘。
