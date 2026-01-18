新港城獲上車客538萬入市 馬鞍山中心呎價創近期新高

近期資金流向「磚頭」市場，成交步伐加快。中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城K座高層03室，面積338方呎，獲上車客議價後以538萬承接，呎價約15,917元。原業主於2011年以275萬購入，帳面獲利約263萬或95.6%。

屯門彩暉花園423.8萬成交

世紀21奇豐分行高級分行經理蔡蓓說，馬鞍山中心1座高層G室，面積375方呎，議價後525萬獲買家承接，呎價1.4萬，創屋苑自去年4月以來近9個月高位。 原業主於2008年以195萬購入，帳面獲利約330萬或1.7倍。

利嘉閣分行高級市務經理黃瑞雯指，屯門彩暉花園A座中層3室，面積約567方呎，同區用家議價後以423.8萬購入，呎價約7,474元。據悉，原業主在2014年以約335萬買入，持貨12年易手，帳面獲利約88.8萬或26.5%。