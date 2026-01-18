Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新港城獲上車客538萬入市 馬鞍山中心呎價創近期新高

樓市動向
更新時間：09:31 2026-01-18 HKT
發佈時間：09:31 2026-01-18 HKT

近期資金流向「磚頭」市場，成交步伐加快。中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城K座高層03室，面積338方呎，獲上車客議價後以538萬承接，呎價約15,917元。原業主於2011年以275萬購入，帳面獲利約263萬或95.6%。

屯門彩暉花園423.8萬成交

世紀21奇豐分行高級分行經理蔡蓓說，馬鞍山中心1座高層G室，面積375方呎，議價後525萬獲買家承接，呎價1.4萬，創屋苑自去年4月以來近9個月高位。 原業主於2008年以195萬購入，帳面獲利約330萬或1.7倍。

利嘉閣分行高級市務經理黃瑞雯指，屯門彩暉花園A座中層3室，面積約567方呎，同區用家議價後以423.8萬購入，呎價約7,474元。據悉，原業主在2014年以約335萬買入，持貨12年易手，帳面獲利約88.8萬或26.5%。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
00:58
渣打馬拉松2026．持續更新︱市民「捕獲」周潤發現身10公里賽 半馬男、女子冠軍：香港賽道多斜坡具挑戰性
社會
1小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
11小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
17小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
12小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
17小時前
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
3小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
20小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
12小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
23小時前