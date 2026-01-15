去年補地價收益逾84億 按年彈升60% 終止3年跌勢

據地政總署資料顯示，去年第四季（10至12月）補地價以益約35.7161億，創9季新高紀錄，按季大增約8.9億，升幅約33.2%。

總結去年補地價收益約84.24億，對比2024年全年的52.39億，按年大增約31.85億或60.8%，終止連續3年跌勢。

而上季度內在土地註冊處共註冊12宗契約修訂及2宗換地個案，其中2宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上述14宗土地交易中，3宗位於港島、6宗位於九龍及5宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。該季度內有一個地段以私人協約方式批出。該幅土地位於觀塘，批作電力支站用途。

