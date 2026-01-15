新入伙盤連錄獲利成交 帳面賺幅達10%至21%

隨着樓價止跌回升，多個新入伙盤如元朗朗天峰、西沙SIERRA SEA 1A期及北角101 KINGS ROAD，連環錄得二手獲利買賣個案，帳面賺幅逾10%至近21%。

朗天峰勁賺20.6%

利嘉閣分行助理分區經理莫家進表示，元朗朗天峰剛錄得首宗二手成交，為2座低層J室，面積約286方呎，屬1房開放式廚房間隔，單位原以365萬放售，議價後以360萬成交，呎價約12587元。據了解，原業主於去年2月以約298.4萬一手買入單位，持貨至今轉手，帳面獲利約61.6萬，期內單位升值約20.6%。現時該屋苑約有20個單位放售，入場價約380萬。

西沙SIERRA SEA 1A期本月至今暫錄約19宗買賣成交，全部均屬獲利個案。美聯分行首席高級營業經理李天傑表示，該屋苑5座低層E室，面積700方呎，屬3房間隔，議價後以848萬成交，呎價約12114元。據了解，原業主去年5月以768萬購入單位，帳面獲利約80萬，帳面賺幅約10.4%。

利嘉閣分行首席聯席董事歐栢倫表示，該屋苑3座低層G室，面積約302方呎，採1房開放式廚房間隔，最新獲回流投資客以408萬承接，呎價約13510元。據悉，原業主去年5月以約337.5萬買入單位，現轉售帳面獲利約70.5萬，帳面賺幅約20.9%。

此外，中原分行高級資深區域營業董事林龍南表示，北角101 KINGS ROAD剛錄得首宗二手買賣成交，其中一個中層G單位，面積380方呎，2房間隔，原業主2024年11月以866.7萬一手購入，見近期樓價上升，決定以955萬售出，呎價約25132元，帳面獲利88.3萬，帳面賺幅約10.2%。