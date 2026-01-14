新蒲崗工商申重建酒店 涉及1260間客房

長江製衣及六合製衣公司就新蒲崗香港安全印刷大廈，最新向城規會申請重建1幢33層高酒店，共提供1260間酒店客房，對比去年舊方案減少1層及26個客房。

上述項目位於新蒲崗大有街20至24號，目前屬「其他指定用途」註明「商貿」地帶，申請擬議酒店並略為放寬非建築用地限制。

較舊方案減少1層

項目地盤面積約2.61萬方呎，以地積比率約12倍發展，以興建1幢樓高33層，包括各1層的地庫及防火層，以提供1260間酒店房間，涉及可建總樓面約31.34萬方呎。

申請人指，建議的酒店用途符合規劃意向，酒店發展不會引致不可接受的交通問題，有助於提升此區的商貿氛圍及加快此地區轉為商貿區的步伐；而且酒店大樓正面向後退縮3米部分將興建2. 5米寬雨簷供給行人遮風擋雨。停車位及上落貨車位等設施將根據「香港規劃標準與準則」標準設置。