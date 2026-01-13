山頂豪宅La Hacienda連錄成交 高層戶6860萬沽
更新時間：11:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-13 HKT
近期整體樓市好轉之際，吸引不少豪客出動購貨；山頂加列山道豪宅La Hacienda連錄成交，其中一個高層4室，面積2865方呎，以6860萬連車位成交，呎價約23944元。
另外，該屋苑一個高層3室，面積2734方呎，則以6540萬連車位易手，呎價約23921元；據了解，原業主早於1996年以2850萬購入，持貨30年易手，帳面獲利約3690萬或1.3倍。
海璇每呎3.7萬易手
中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角海璇2B期2座低層A室，面積1437方呎，屬4房雙套間隔，可享開揚海景，買賣雙方商討一周後，最終連車位以5400萬成交，呎價37578元。原業主於2024年10月以4968萬連車位一手購入，持貨僅15個月易手，帳面獲利432萬或8.7%。
最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
2026-01-12 11:55 HKT