山頂豪宅La Hacienda連錄成交 高層戶6860萬沽

近期整體樓市好轉之際，吸引不少豪客出動購貨；山頂加列山道豪宅La Hacienda連錄成交，其中一個高層4室，面積2865方呎，以6860萬連車位成交，呎價約23944元。

另外，該屋苑一個高層3室，面積2734方呎，則以6540萬連車位易手，呎價約23921元；據了解，原業主早於1996年以2850萬購入，持貨30年易手，帳面獲利約3690萬或1.3倍。

海璇每呎3.7萬易手

中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角海璇2B期2座低層A室，面積1437方呎，屬4房雙套間隔，可享開揚海景，買賣雙方商討一周後，最終連車位以5400萬成交，呎價37578元。原業主於2024年10月以4968萬連車位一手購入，持貨僅15個月易手，帳面獲利432萬或8.7%。