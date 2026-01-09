Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「師奶兵團」積極入市掃貨 斥1367萬連購2伙美孚新邨

樓市動向
更新時間：12:38 2026-01-09 HKT
發佈時間：12:38 2026-01-09 HKT

二手樓價見底回升，加上樓市全面撤辣，吸引投資者加速入市。市場消息指，人稱「師奶兵團」的著名投資者上月斥資1,367萬元連掃2伙美孚新邨。

美孚新邨3期百老匯街57號高層C室，實用面用511方呎，屬於2房間隔，業主叫價550萬元放售，議價後以535萬元成交，呎價10,470元。原業主早於2015年以600萬元購入，持貨約10年帳面蝕讓65萬元或11%，若連使費料實蝕約90萬元或約15%。

除上述單位外，「師奶兵團」於去年12月初以832萬元，購入美孚新邨1期百老匯街14號低層C室，實用面積946方呎，屬於4房間隔，成交呎價8,795元，造價較銀行網上估價945萬元低約12%。原業主2015年以980萬元購入，單位10年間貶值15%。

600萬沽美孚新邨兩房 3個月帳賺70萬

公司註冊處資料顯示，「師奶兵團」去年9月以約550萬元，購入美孚新邨6期蘭秀道46號高層G室，實用面積559平方呎，呎價9,839元。另外，「師奶兵團」又以600萬元沽出美孚新邨6期一個高中層兩房戶，實用580平方呎，持貨約三個月，帳面賺約70萬元。

相關文章：「師奶兵團」短炒美孚新邨兩房 3個月帳面速賺70萬 年初蝕放深井豪景花園車位

「師奶兵團」成名美孚新邨

事實上，「師奶兵團」自樓市全面撤辣後積極重投市場，2024年至今先後購入6個美孚新邨單位，涉資3,492萬元，當中3個單位短炒離場，帳面合共獲利173萬元。

翻查資料，「師奶兵團」於2001年已開始以公司名義買賣美孚新邨，先後買賣過逾60個住宅及車位。高峰期同時持有逾30個單位放盤，以該屋苑當時放盤量約400個計，市佔率約1成，惟2010年11月政府推出額外印花稅（SSD）的樓市辣招後，便完全沒有再購入住宅單位。

相關文章：美孚「師奶兵團」重出江湖 公司名義斥千萬掃貨 專家拆解撤辣後開公司買樓因由
 

