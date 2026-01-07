中環鑽石會大廈全層 5637萬易手 7年間貶值41%

近期核心區商廈交投活躍，中環香港鑽石會大廈全層罕有放盤，以每呎20500元易手，涉資5637萬，原業主為活星地產創辦人的投資者李耀湘等人，物業於7年間貶值41%。

投資者李耀湘沽 7年貶41%

上址為中環香港鑽石會大廈位於都爹利街8至10號，為區內指標乙廈，由該廈步行皇后大道中只需數分鐘，該廈位置旺中帶靜，私隱度高，向來放盤罕有。最新錄一宗成交，該廈15樓全層以5637萬易手，建築面積約2750方呎，平均每呎20500元，有代理指，該物業交吉易手，由用家承接。原業主為活星地產集團創辦人李耀湘或相關人士，於2018年8月以9625萬購入，帳面損失持貨物業貶值41%。

李耀湘於2024年中，以約1.2億沽出中環美國銀行中心高層一籃子單位，持貨約4年，帳面蝕讓約2400萬離場。去年4月，他放售灣仔駱克道382號5樓至頂層商廈部分，連大廈命名權及管理權及外牆巨型廣告牌放售，意向價約3.98億，每呎約8405元，較買入價跌近1成，總建築面積47349方呎，5至15樓為商廈，而16樓至頂層則細分為52間精裝辦公室，項目在2023年完成大翻新，包括大堂、電梯及公共空間隔，該廈中高層可望維港景。他早於2021至2023年間合共斥資逾4.3894億購入上述單位，意向價較買入價低約9%。

尚達人2458萬購金鐘美銀

永倫集團日前沽售金鐘美國銀行中心1007室，作價2584萬，買家包括尚達人及相關人士，尚達人曾在母校浸會大學任教，後來投身商界，成為商界名人，曾於新鴻基期貨及滙豐銀行負責經紀、商品交易及管理職務。退休以後，他應浸大工商管理學院邀請擔任客席教授，藉教學繼續支持母校。金鐘美國銀行中心1007室，建築面積約1489方呎，以2583.9萬易手，平均呎約17353元。