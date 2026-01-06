中價屋苑連錄獲利個案 市價成交主導

樓市氣氛持續向好，中價屋苑持續逾得逾千萬成交，並且大多屬市價及獲利個案。世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角摩天大廈低層F室，面積1806方呎，3房1套間隔，單位原開價約2750萬放售，最終獲換樓客以2695萬連一個車位承接，呎價14939元，屬市價成交。據悉，原業主於2004年10月以922.8萬購入上述單位，持貨22年轉售，帳面獲利1775.2萬，期間單位升值1.92倍。

摩天大廈2695萬連車位沽

中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌逸樺園2座中層E室，面積896方呎，屬4房2套間隔，最新獲換樓客以1750萬承接，呎價19531元，屬市價水平。據了解，原業主於2003年10月以約527萬一手買入單位，持貨22年轉手，帳面獲利約1223萬，單位期內升值2.32倍。

世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍名城3期盛世5座低層NC室，面積1039方呎，4房1套間隔，最新以1788萬成交，呎價約17209元，屬市價成交。據了解，原業主於2020年8月以1700萬購入上述單位，持貨逾4年轉售，帳面獲利88萬，單位期內升值5%。

中原分區營業經理趙國華表示，該屋苑1期1座中層NC室，面積785方呎，3房連套房間隔，單位連租約放售，原叫價約1300萬，最新獲收租客連租約「零議價」承接作收租之用，呎價約16561元，屬市價成交。單位每月租金約3萬，以上述成交價計算，租金回報率約2.8厘。據了解，原業主於2011年以1081萬購入，帳面獲利219萬，期內單位升值約20%。