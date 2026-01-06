去年樓宇買賣逾8萬宗 按年增加18.7% 創4年新高

整體樓市氣氛回暖，刺激交投量明顯增加。土地註冊處最新數據顯示，去年整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄80702宗，較2024年67979宗，按年增加12723宗或約18.7%，不僅連續兩年上升，並且創2021年之後4年新高。

上述買賣合約中，住宅樓宇佔62832宗，較2024年53099宗，按年增加9733宗或約18.3%，創2021年錄74297宗之後4年新高。其中，一手私人住宅錄20564宗，較2024年錄16869宗，按年增加3695宗或約21.9%，創2019年錄20685宗之後6年新高；二手私人住宅錄39843宗，較2024年錄33792宗，按年增加6051宗或約17.9%，創2021年錄51928宗之後4年新高。

受惠本港銀行跟隨美國重啟減息等多項利好因素刺激，去年整體樓市交投量創4年新高。

連續兩年上升

按月方面，去年12月整體樓宇買賣合約註冊量錄8999宗，按月增加約1878宗或約26.4%，創2024年4月之後20個月新高，當中住宅樓宇錄5883宗，按月增加295宗或約5.3%，為去年6月之後近6個月高位。

樓市氣氛向好

其中，一手私人住宅錄1770宗，較對上一個月的1813宗，按月輕微減少43宗或約2.4%，但屬連續10個月超過1500宗水平，為2004年3月之後逾21年以來首見。二手私人住宅錄3968宗，較去年11月的3553宗，按月增加415宗或約11.7%，創2024年4月錄4605宗之後20個月新高。

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，去年樓市交投明顯增加，主要受惠政府放寬細價樓百元印花稅徵收門檻、港股顯著造好及本港銀行跟隨美國重啟減息等多項利好因素刺激，尤其是兩次減息之後，樓市氣氛向好，樓價穩步上升，增強買家入市信心。

美聯分析師岑頌謙表示，去年整體物業註冊量突破8萬宗水平，為2021年之後首次，預期在多項利好因素持續帶動下，今年整體物業註冊量勢將繼續上升。