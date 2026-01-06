Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金鐘美銀中心單位2533萬易手 永倫集團沽貨 平均每呎16556元

樓市動向
更新時間：11:08 2026-01-06 HKT
發佈時間：11:08 2026-01-06 HKT

近期，永倫集團接連大手沽售金鐘美國銀行中心單位，包括頂樓全層的集團總部，踏入新一年，該集團首項沽售的為該廈10樓一個單位，作價2533萬，平均呎價16556元，持貨8年虧損約51%。

相關文章：永倫沽美銀頂層特色戶 作價1.98億 持貨16年升值1.23倍

持貨8年虧損約51%

金鐘美國銀行中心1007室，建築面積約1530方呎，以2533萬易手，平均呎約16556元，永倫於2017年3月以5200萬「買公司」購入上址，持貨8年帳面損失2667萬，物業貶值約51%。有代理指，上述單位望山景，以交吉易手，料買家為用家。

永倫集團接連大手沽售金鐘美國銀行中心單位，包括該廈36樓及37樓頂樓全層集團總部，其中，37樓全層，建築面積約10500方呎，另有兩個露天平台，以及4樓4044及4045號車位兩個單位，以易手價約1.98億計算，平均每呎18857元（不計平台及車位），物業交吉交易，永倫集團於2009年10月以8880萬購入該全層，平均呎價8457元，持貨16年帳面獲利逾1.092億，物業升值約1.23倍。

永倫去年11月亦沽售美國銀行中心36樓全層，屬於鳳凰樓層，建築面積約13880方呎，連同4樓4083、4086及4094號三車位，註冊登記價為2.47064億，平均每呎17800元，同樣交吉交易，該集團於2006年11月以1.735億購入該全層，當時呎價1.25萬，持貨19年帳面獲利7356萬，物業升值42%。

去年沽25項物業涉30億

業內人士表示，上述37樓特色戶，擁有露天空空間，成交呎價較鳳凰樓層36樓高，屬合理水平，該層特色戶能夠吸引一些喜歡大自然的用家。

永倫集團早前亦以2730.6萬沽中環美國銀行中心高層單位，買家則為電訊盈科前副主席袁天凡夫婦，該單位為35樓03室，面積1517方呎，以2730.6萬連醫生租約沽，呎價約1.8萬。

該集團去年共沽約25項物業、涉資近30億，單計2025年2月，先後出售一幢酒店、兩個巨舖，包括青衣永倫800酒店（7.65億元）、屯門仁政街慎成大廈逾1.74萬方呎商舖（1.18億元）、北角書局街28號國賓大廈約1.62萬方呎商舖（1.07億），合共9.9億元，市場矚目。

永倫集團接連大手沽美國銀行中心單位，包括37樓頂樓全層集團總部，平均每呎18857元（不計兩個露天平台及2個車位）。

