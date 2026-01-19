Ken Sir呂宇健炒細價樓再獲利 420萬沽荃灣中心 不足1年轉手賺逾一球 直擊單位內部
更新時間：12:40 2026-01-19 HKT
發佈時間：12:40 2026-01-19 HKT
發佈時間：12:40 2026-01-19 HKT
二手樓價近月出現回升，部分投資者把握樓市反彈成功獲利。資深投資者呂宇健（Ken Sir）新近以420萬元沽出荃灣中心一伙高層戶，較去2025年2月份買入價，帳面上升33%或105萬元。
直擊荃灣中心高層戶內部：
2025年2月買入價315萬
美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心19座中層H室，面積374方呎，屬2房間隔，以420萬轉手，呎價約11321元。原業主為資深投資者Ken Sir，去年2月315萬買入單位，有外區收租客見單位全新裝修想承接，最初Ken Sir惜售想封盤，其後見買家有誠意，故零議價賣出單位。
Ken Sir前後持貨不足1年賺105萬，單位升值約33%。而新買家出價較銀行估價高約14%，買入作收租用途，預計租金14500元，回報約4.15厘。
相關文章：Ken Sir呂宇健新一年即入市 299萬買荃威花園兩房 呎價不足6300元
Ken Sir曾向《星島頭條》表示，預計細價樓交投將會越來越旺，轉手率將大幅上升，若單位較銀行估價低水10％便會購入短炒。
翻查資料，Ken Sir自2024年起先後購入荃灣荃景圍多伙細價樓，成交價普遍徘徊約300萬元。去年，他三度購入荃灣中心細價單位，其中以273萬元買入的中層F室銀主盤，實用面積329方呎，持貨約5個月以330萬元沽出，帳面升值57萬元或20.8%。扣除交易成本等使費，料實賺大約50萬元。
最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
2026-01-18 11:15 HKT
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT