Ken Sir呂宇健炒細價樓再獲利 420萬沽荃灣中心 不足1年轉手賺逾一球 直擊單位內部

二手樓價近月出現回升，部分投資者把握樓市反彈成功獲利。​資深投資者呂宇健（Ken Sir）新近以420萬元沽出荃灣中心一伙高層戶，較去2025年2月份買入價，帳面上升33%或105萬元。

直擊荃灣中心高層戶內部：

2025年2月買入價315萬

美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心19座中層H室，面積374方呎，屬2房間隔，以420萬轉手，呎價約11321元。原業主為資深投資者Ken Sir，去年2月315萬買入單位，有外區收租客見單位全新裝修想承接，最初Ken Sir惜售想封盤，其後見買家有誠意，故零議價賣出單位。

Ken Sir前後持貨不足1年賺105萬，單位升值約33%。而新買家出價較銀行估價高約14%，買入作收租用途，預計租金14500元，回報約4.15厘。

Ken Sir曾向《星島頭條》表示，預計細價樓交投將會越來越旺，轉手率將大幅上升，若單位較銀行估價低水10％便會購入短炒。

翻查資料，Ken Sir自2024年起先後購入荃灣荃景圍多伙細價樓，成交價普遍徘徊約300萬元。去年，他三度購入荃灣中心細價單位，其中以273萬元買入的中層F室銀主盤，實用面積329方呎，持貨約5個月以330萬元沽出，帳面升值57萬元或20.8%。扣除交易成本等使費，料實賺大約50萬元。