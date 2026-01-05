Ken Sir呂宇健新一年即入市 299萬買荃威花園兩房 呎價不足6300元

整體樓市回暖，不少投資者已出手掃貨。其中，資深投資者呂宇健（Ken Sir）斥299萬承接荃灣荃威花園一伙高層兩房戶，並表明今年內會繼續入市。

美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪表示，成交單位為荃威花園J座高層02室，實用面積477方呎，兩房間隔，成交價299萬元，實用呎價6,268元。

即睇荃威花園J座高層02室：

據悉，原業主即將移民，因此即便單位估值達380萬元，仍只開價300萬元放售，更表明「快者得」。為免錯失筍盤，Ken Sir以極短時間到場洽購，僅議價1萬元。資料顯示，原業主1988年以45萬購入單位，持貨38年，轉手帳面獲利254萬。

資深投資者呂宇健（Ken Sir）最新斥299萬承接荃灣荃威花園一伙高層兩房戶。

Ken Sir曾向《星島頭條》表示，預計細價樓交投將會越來越旺，轉手率將大幅上升，若單位較銀行估價低水10％便會購入短炒。

翻查資料，Ken Sir自2024年起先後購入荃灣荃景圍多伙細價樓，成交價普遍徘徊約300萬元。去年，他三度購入荃灣中心細價單位，其中以273萬元買入的中層F室銀主盤，實用面積329方呎，持貨約5個月以330萬元沽出，帳面升值57萬元或20.8%。扣除交易成本等使費，料實賺大約50萬元。

