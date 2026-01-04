Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

租賃市場紛錄市價成交 愛海頌月租2.2萬 慧豐園「不睇樓」照承租

樓市動向
更新時間：09:34 2026-01-04 HKT
發佈時間：09:34 2026-01-04 HKT

租金持續創新高，多個屋苑均錄市價承租個案。港置分行首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣愛海頌2座高層C室，面積約490方呎，吸引同區客洽詢，經議價後以2.2萬承租，呎租約45元。

祥益區域董事袁思賢說，屯門慧豐園5座中層B室，面積646方呎，租客為區內客，由於上址未能「睇樓」，租客參考同類型單位間隔及單位放盤相後，與業主議價，獲業主減租1,500元，以月租1.55萬承租，呎租24元。

兆軒苑錄短租2個半月

祥益高級分行經理黃文樂指，屯門兆軒苑B座中層5室，面積385方呎，獲區內短租客以月租1.05萬短租2個半月，並一次過繳付期內租金，涉及約2.6萬，呎租約27元。據了解，新租客為區內短租客，由於新購入單位仍未收樓，故物色租盤暫住2個半月。

