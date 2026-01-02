佐敦谷彩興路住宅地 至少收8份標書

2026年首幅地皮今截標，為佐敦谷彩興路住宅地，預計提供570伙。就現場所見，地皮最少收到6份標書，包括長實、恒基、信和、嘉華及4家不知名財團。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，地皮所在地區供應少，且認為不少區內分支家庭有置業需求，是次按市價入標。

上述佐敦谷彩興路用地位處半山，環境旺中帶靜，料景觀開揚，屬優質地皮，而用地毗鄰聖若瑟中英文中學、公屋彩雲邨。綜合市場估值約14.8億至22.3億元，每方呎樓面估值約4,000至6,000元。

地盤面積約4.12萬方呎，以地積比率約9倍發展，涉及可建總樓面約37.1萬方呎，預計提供約570伙；另外，中財團須負責興建展能中心暨嚴重弱智人士宿舍、弱智人士輔助宿舍和停車處的政府地方樓面。