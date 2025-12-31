Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高才通3.68萬租擎天 平均每呎58元 租金回報率約3厘

樓市動向
更新時間：15:04 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:04 2025-12-31 HKT

政府積極引入外來人才，帶動住宅租賃需求增加。港置分行首席聯席董事戴志文表示，九龍站擎天半島3座一個極高層單位，最新獲內地來港高才通以每月3.68萬承租，呎租約58元，屬市價水平。

上述租出單位面積約633方呎，屬2房間隔，單位原以每月3.9萬放租，議價後減價2200元租出。業主於2011年4月以約1473萬購入上述單位，以最新租金計算，租金回報率約3厘。

YOHO Town呎租42元破頂

此外，儘管踏入傳統租賃淡季，但租金升勢略為放組，但走勢依然向上。中原區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town新近錄得呎租破頂個案，單位為2座高層C室，面積393方呎，議價後獲教職員以每月1.65萬承租，呎租約達42元，創屋苑歷史新高。他又說，業主於2005年以144萬購入單位，按最新租金計算，租金回報率約13.8厘。

至於其他租賃個案，美聯分行助理聯席董事蕭振邦表示，北角維港頌6座高層C室，面積約850方呎，屬3房套房連儲物房間隔，最新獲外區客以每月5萬承租，呎租約59元。業主於2017年以約2491.1萬購入上述單位，以目前租金計算，租金回報率約2.4厘。

