樓價持續回升 屋苑連錄換樓客市價承接

隨着樓價持續回升，帶動換樓需求增加，豪宅如北角賽西湖大廈及大坑兆暉閣，中價屋苑如火炭御龍山及奧運站維港灣等，連環錄換樓客承接，成交價普遍屬市價。

賽西湖大廈1920萬售

美聯分行高級營業經理謝國安表示，北角賽西湖大廈8座低層B室，單位面積約1124呎，屬3房套房連工人房間隔，最新獲外區換樓客斥資1920萬連一個車位承接，呎價約17082元，屬市場價水平。原業主於2007年7月以約948萬購入上述單位，現轉售帳面獲利約972萬，期內單位升值逾1倍。

美聯首席區域營業董事何璦麟表示，大坑兆暉閣兆暉閣一個高層單位，面積約1070方呎，最新獲換樓買家斥資1868萬承接，呎價17458元，屬市場價成交。原業主於2009年3月以約860萬購入上述單位，現轉售帳面獲利約1008萬，期內單位升值約1.17倍。

維港灣每呎近2萬沽

港置分行首席聯席董事曾家輝表示，奧運站維港灣10座一個極高層單位，面積約925方呎，屬3房套連工人套間隔，單位以約1900萬放售約2個月，獲同區換樓客洽購，議價後以1820萬易手，呎價約196760元，屬市價水平。資料顯示，原業主在2004年2月以約600萬購入上述單位，是次轉售帳面獲利約1220萬，期內單位升值約2倍。

美聯首席聯席區域經理潘鎮煒表示，奧運站浪澄灣8座中層F室，面積約550方呎，屬2房間隔，單位以998萬元放盤約7個月，近期獲外區換樓客洽購，議價後以950萬成交，呎價17273元，較市價低約5%。據了解，原業主於2013年12月以約906萬購入上述單位，持貨12年轉售，帳面獲利44萬，期內單位升值約4.9%。

御龍山908萬易手

中原表示，火炭御龍山11座中層C室，面積534方呎，2房間隔，原開價約930萬放售，議價後以908萬成交，呎價約17004元，屬市價水平。據了解，買家為區內換樓客，而原業主於2015年以796萬購入單位，持貨約10年轉售，帳面獲利112萬，期內單位升值14.1%。

業界指出，樓價連月回升，同時本港經濟加速復甦，加強市場信心，刺激換樓意欲回升，當中中價樓相對細價樓或豪宅落後，因而成為部分換樓客吸納對象。