Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 3房月租2.45萬創新高 租賃回報率約達4.3厘

樓市動向
更新時間：10:25 2025-12-30 HKT
發佈時間：10:25 2025-12-30 HKT

新入伙屋苑租盤持續有承接，美聯分行首席高級營業經理陸楚江表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期Aqua Avenue第1座中高層D室，面積約591方呎，採3房間隔。單位原以每月2.5萬放租，最新獲家庭客洽租，議價後以每月2.45萬租出，創屋苑3房單位新高，呎租約42元。資料顯示，業主今年中以約677萬購入單位，按最新租金計算，租賃回報率約達4.3厘。

中原分行高級區域經理許永生表示，長沙灣Belgravia Place 1B座低層2室，面積346方呎，最新以每月1.8萬租出，呎租52元。業主於去年11月以597.33萬向發展商一手購入單位，按最新租金計算，租金回報率約3.6厘。

凱旋門每呎68元承租

至於其他租賃個案， 港置分行首席聯席董事戴志文表示，九龍站凱旋門觀星閣中層E室，面積約534方呎，屬2房間隔，單位原以每月3.7萬放租，約半個月後獲內地專才客洽租，議價後以每月3.6萬租出，呎租約68元，屬市價水平。資料顯示，業主於2005年5月以約736.4萬購入上述單位，以現時租金計算，租金回報率約5.9厘。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
13小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
14小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
17小時前
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
社會
3小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
13小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
18小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
2小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
21小時前
解放軍放出無人機遠拍台北101的影片。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機遠拍台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
14小時前