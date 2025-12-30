SIERRA SEA 3房月租2.45萬創新高 租賃回報率約達4.3厘

新入伙屋苑租盤持續有承接，美聯分行首席高級營業經理陸楚江表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期Aqua Avenue第1座中高層D室，面積約591方呎，採3房間隔。單位原以每月2.5萬放租，最新獲家庭客洽租，議價後以每月2.45萬租出，創屋苑3房單位新高，呎租約42元。資料顯示，業主今年中以約677萬購入單位，按最新租金計算，租賃回報率約達4.3厘。

中原分行高級區域經理許永生表示，長沙灣Belgravia Place 1B座低層2室，面積346方呎，最新以每月1.8萬租出，呎租52元。業主於去年11月以597.33萬向發展商一手購入單位，按最新租金計算，租金回報率約3.6厘。

凱旋門每呎68元承租

至於其他租賃個案， 港置分行首席聯席董事戴志文表示，九龍站凱旋門觀星閣中層E室，面積約534方呎，屬2房間隔，單位原以每月3.7萬放租，約半個月後獲內地專才客洽租，議價後以每月3.6萬租出，呎租約68元，屬市價水平。資料顯示，業主於2005年5月以約736.4萬購入上述單位，以現時租金計算，租金回報率約5.9厘。