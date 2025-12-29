Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽‧天2期招標連沽5伙 呎價見3.65萬

樓市動向
更新時間：16:47 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:47 2025-12-29 HKT

新地旗下啟德地王級現樓新盤天璽．天第2期以招標形式連沽5伙，單日套現逾8,000萬元，個別成交呎價高見3.65萬。

天璽．天第2期成功標售單位，當中成交金額最高為第1座 (Elite Zone) 16樓B8室，屬3房1套及工作間間隔，面積787方呎，成交金額2,386.64萬，呎價30,326元；呎價最高則為第1座 (Elite Zone) 21樓A2室，屬2房間隔，面積450方呎，以1,646萬售出，呎價為36,578元。

