發展局甯漢豪稱明年1至3月推兩地 涉670伙
更新時間：16:48 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:48 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:48 2025-12-29 HKT
發展局公布本財政年度第4季（明年1至3月）賣地計劃。發展局局長甯漢豪表示，會透過招標2幅中小型地皮，包括牛頭角彩霞道項目，涉470伙；另推出筲箕灣東大街項目提供約200伙。
甯漢豪指出，上述項目已完成改劃程序，位於成熟社區，周邊配套完善，料受市場歡迎。
