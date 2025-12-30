Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

百元印稅擴至「4球」帶動細價樓交投按年漲15%

樓市動向
更新時間：06:00 2025-12-30 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-30 HKT

今年2月底公布的《財政預算案》再有利好樓市措施推出，其中比較受注目為100元印花稅門檻由樓價300萬以下物業，擴大至400萬以下物業，吸引不少上車客及投資客，為樓市注入兩方面的新動力。總結今年來「4球」樓下交投量共錄1.1萬宗，按年漲約15%。

修訂前，買400萬物業需要交樓價1.5%從價印花稅，稅額約6萬，修訂後僅需支付100元，減幅達99.8%，置業成本大幅降低。隨即導致多個細價屋苑問盤量及成交量有明顯的升溫，為今年支撐二手市場重要板塊。

百元印稅擴至「4球」帶動

根據代理行數據，二手市場今年錄約3.4萬宗成交，其中價錢於400萬或以下錄近1.1萬宗，佔比逾3成，成交宗數按年增加近15%。

其中荃灣中心全年至今錄約151宗成交，當中有142宗的成交價屬400萬以下，佔比達94%。該屋苑備受投資客歡迎，今年連錄多宗短炒獲利個案，亦吸引知名投資者連環掃貨。據代理行數據分析，荃灣中心今年的客源中，上車客佔逾6成，投資客就佔近3成。

知名藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊交投同樣活躍，今年錄約425宗，其中118宗落在400萬內，佔約27.8%，主要備受上車客追捧，屋苑樓價今年升約5.4%。

此外，沙田第一城錄約293宗成交，其中約96宗的成交價於400萬以下。據代理表示，受惠印花稅政策，屋苑400萬以下盤源於今年3月及4月迅速消化，幾近出現短缺，配合市況好轉業主提價，大約5月時屋苑的400萬以下成交明顯減少，而屋苑單位今年全年價錢約有5.6%升幅。

荃灣中心全年至今錄約151宗成交，當中有142宗的成交價屬400萬以下。
荃灣中心全年至今錄約151宗成交，當中有142宗的成交價屬400萬以下。

租金升「租轉買」個案增

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，明年二手樓市受剛性需求支持下，細價樓成交料持續增加，且預計發展商明年未必再以折讓價推盤，促使部分買家回流二手市場，故認為細價物業會成為明年牽動二手成交量繼續向上的動力之一。

美聯分析師岑頌謙指出，細價單位成交量連年上升，相信受息率下跌，以及租金上揚所帶動，吸引部分用家「轉租為買」。同時細價物業租金回報維持高企，亦吸引長線投資者入市。受上述因素推動，細單位成交量料於明年升勢持續。

相關文章：二手交投全年料3.9萬宗創4年高 天璽．天頻錄短炒獲利 美孚一單位勁賺137倍

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
8小時前
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
10小時前
大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片
02:09
大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片
突發
7小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
8小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
9小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
16小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
12小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
10小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
13小時前
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
影視圈
8小時前