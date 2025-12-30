百元印稅擴至「4球」帶動細價樓交投按年漲15%

今年2月底公布的《財政預算案》再有利好樓市措施推出，其中比較受注目為100元印花稅門檻由樓價300萬以下物業，擴大至400萬以下物業，吸引不少上車客及投資客，為樓市注入兩方面的新動力。總結今年來「4球」樓下交投量共錄1.1萬宗，按年漲約15%。

修訂前，買400萬物業需要交樓價1.5%從價印花稅，稅額約6萬，修訂後僅需支付100元，減幅達99.8%，置業成本大幅降低。隨即導致多個細價屋苑問盤量及成交量有明顯的升溫，為今年支撐二手市場重要板塊。

百元印稅擴至「4球」帶動

根據代理行數據，二手市場今年錄約3.4萬宗成交，其中價錢於400萬或以下錄近1.1萬宗，佔比逾3成，成交宗數按年增加近15%。

其中荃灣中心全年至今錄約151宗成交，當中有142宗的成交價屬400萬以下，佔比達94%。該屋苑備受投資客歡迎，今年連錄多宗短炒獲利個案，亦吸引知名投資者連環掃貨。據代理行數據分析，荃灣中心今年的客源中，上車客佔逾6成，投資客就佔近3成。

知名藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊交投同樣活躍，今年錄約425宗，其中118宗落在400萬內，佔約27.8%，主要備受上車客追捧，屋苑樓價今年升約5.4%。

此外，沙田第一城錄約293宗成交，其中約96宗的成交價於400萬以下。據代理表示，受惠印花稅政策，屋苑400萬以下盤源於今年3月及4月迅速消化，幾近出現短缺，配合市況好轉業主提價，大約5月時屋苑的400萬以下成交明顯減少，而屋苑單位今年全年價錢約有5.6%升幅。

荃灣中心全年至今錄約151宗成交，當中有142宗的成交價屬400萬以下。

租金升「租轉買」個案增

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，明年二手樓市受剛性需求支持下，細價樓成交料持續增加，且預計發展商明年未必再以折讓價推盤，促使部分買家回流二手市場，故認為細價物業會成為明年牽動二手成交量繼續向上的動力之一。

美聯分析師岑頌謙指出，細價單位成交量連年上升，相信受息率下跌，以及租金上揚所帶動，吸引部分用家「轉租為買」。同時細價物業租金回報維持高企，亦吸引長線投資者入市。受上述因素推動，細單位成交量料於明年升勢持續。

相關文章：二手交投全年料3.9萬宗創4年高 天璽．天頻錄短炒獲利 美孚一單位勁賺137倍