北京道巨舖逾1.3萬呎 服飾店月租60萬承租

核心區舖位受追捧，寶聲集團旗下尖沙咀北京道及亞士厘道交界巨舖，早前以每月約60萬租出。新租客售賣名牌服飾鞋物，承租該巨舖作旗艦店，平均呎租43元。

尖沙咀北京道10號及亞士厘道交界單邊巨舖，地下、1及2樓共3層，總建築面積共13878方呎。現場所見，新租客已完成裝修，棚架差不多清拆，店內整齊擺放奢侈品牌服裝及鞋子，亦由於巨舖面積大，有足夠地方容納不同牌子，貨品種類多元化。若以巨舖每月租金60萬計算，平均每呎43元，屬市價水平。

曾交吉5年 業主拒短租

該舖巨型兼矚目，曾由太子珠寶鐘錶承租逾15年，2020年撤出後，交吉長達5年，期間並沒有作短租，皆因業主嚴謹揀客，亦希望維修街道及舖位檔次，現時終於迎來奢侈品在此建立旗艦店。

舊租客太子珠寶鐘錶

該舖舊租客太子珠寶鐘錶2005年進駐，當年只租用地下其中一個600方呎舖位，月租63.8萬，其後於2012年大肆擴充，增租其他地舖及1至2樓全層，月租加至260萬，隨後租金更突破300萬，再於2018年加租至312萬，不過，繼2019年中動亂，緊接疫情肆虐，太子珠寶鐘錶於2020年間，提早一年撤走。

當時，業主即將租金大減一半，以每月150萬放租，惟過去5年來舖市反應慢熱，尤其在經濟放緩情況下，超級巨型舖位覓客不易，最終跟隨市況，大幅減價租出。

該巨舖於2008年，由思捷環球租用4層，高峰期月租高達450萬，2018年Foot Locker以每月約230萬進駐，惟該公司港澳業務2023年全線結束，若以最新租金計算，較高峰期下跌81%。