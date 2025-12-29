差估署11月樓價按月升0.9% 今年累漲近3% 租金指數創新高
更新時間：10:34 2025-12-29 HKT
差估署最新數據顯示，今年11月份樓價指數報297.3點，按月升0.9%，連升6個月，按年則升2%；以今年首11個月計，樓價則累升2.9%。
租金方面，11月份租金指數報200.7點，創歷史新高，按月升0.2%，連升12個月，按年則升4.6%；以今年首11個月計，租金指數累升約4.3%。
