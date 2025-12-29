新盤銷情穩2日沽約38伙 啟德海灣連錄約7宗成交

過去兩日未有全新盤推售，一手市場成交以貨尾單位為主，期內合共錄約38宗成交，其中啟德海灣連售7伙最多，買家包括內地客及投資者。

啟德海灣錄約7宗成交

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，於剛過去周末合共錄約7宗成交，最新成交單位包括2C座18樓C室，面積551方呎，間隔為2房連儲物室，成交價1168.8萬，呎價21212元，買家為內地客，購入單位作自住之用。

此外，有長線投資者見中九龍繞道通車後，區內交通更為便捷，看好區內租務市場，斥資約1870萬購入3個1房單位作長線收租之用，均屬2C座中層單位，面積同為307方呎。

恒基旗下旺角利奧坊．壹隅昨日售出2座17樓C室，面積320方呎，為1房連儲物室間隔，以720.7萬成交，呎價約22522元。

萬科香港旗下大埔馬窩路上然系列過去兩日亦錄5宗成交，售價介乎493.9萬至587萬，套現金額達2723.7萬。最新昨日售出上然III的3座8樓B6室，單位面積475方呎，屬於2房連梗廚戶型，以587萬售出，成交呎價約12358元。

同系現樓新盤長沙灣連方I，於昨日售出6樓A室，為面積232方呎的開放式單位，成交價439.7萬，呎價約18953元。

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS系列項目昨日連錄2宗成交，套現2314.1萬，包括KOKO HILLS 2座9樓E室，為3房1套連儲物房及梗廚戶型，面積737方呎，售價1419.5萬，呎價19261元；以及KOKO MARE的8座25樓A室，面積431方呎，為2房連開放式廚房設計，成交價894.6萬，成交呎價約20756元。整個KOKO HILLS系列至今售出997伙，套現逾100億。

嘉里旗下元朗新盤朗天峰昨日添1宗成交，為1A座27樓D室，面積285方呎，屬1房連開放式廚房間隔，單位以443.08萬售出，呎價約15547元。

總結聖誕節兩日假期及周六、日，一手合共錄約66宗成交，銷情不俗。