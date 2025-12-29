Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

智能相機公司Insta360首進駐港島 月租20萬租百德新街 業界：租舖軌跡與大疆相似

核心區地舖租客趨多元化，銅鑼灣百德新街一個地舖以每月20萬租出，平均呎租250元，租客為智能相機科技公司，為繼去年進駐尖沙咀栢麗購物大道後，首度於港島區覓得據點。

insta360港島區設據點

上址為百德新街22至36地下32號舖，建築面積約800方呎，租客insta360為來自深圳的專業智能相機科技公司，月租約20萬，平均每呎250元。insta360成立於2015年，相機擁有創新360°全景拍攝能力，可捕捉環繞視角，拍攝後可自由選擇角度及重新構圖，使用AI自動生成影片，滿足創作者不同需求。

該公司於2024年9月，insta360承租尖沙咀彌敦道栢麗購物大道地下G4舖連1樓，地下及1樓建築面積各651方呎及667方呎，合共1318方呎，月租約12萬，平均呎租91元。

文沂資本房地產管理董事鍾浩文表示，insta360「租舖軌跡」跟航拍無人機大疆創新相似，率先進駐栢麗購物大道，繼而在銅鑼灣覓據點，一來栢麗購物大道複式舖平租，地方大，地舖銷售，樓上作體驗式消費，insta360選址接近大疆，兩間皆專攻AI拍攝市場，有協同效應。

相關文章：Insta360來港設全球首間旗艦店 打造科技新地標 港具政策優勢吸內企落戶

去年每月12萬租栢麗大道舖

去年10月，大疆創新承租羅素街59至61號麗園大廈地下B5號舖，建築面積1433方呎， 月租約40萬。

大疆創新於2006年成立，總部設於深圳，據點遍及全球，包括美國、德國、荷蘭等地，屬全球無人機及航拍產品一哥。鍾浩文認為，百德新街舖址接近港鐵站，位置不比羅素街遜色。

2016年首度來港設置旗艦店，選址銅鑼灣謝斐道TOWER 535三層高複式巨舖，面積逾1萬方呎，惟2021年疫情時撤出，去年8月回歸，夥拍相機技術領導者哈蘇進駐栢麗大道G19及G20號舖。

相關文章：銅鑼灣羅素街地舖租務轉旺 化妝品公司提價20%承租 富途、大疆進駐「舖王」

