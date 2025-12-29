新地全年售逾3750伙 涉額350億 雷霆：相信是全港之冠 SIERRA SEA最矚目

今年新盤銷情理想，成交量創一手新例後新高，發展商售樓均取得理想成績。其中，今年保持積極推盤的新地，年初至今售出逾3750伙，套現金額約350億，連續第二年成為「賣樓王」及「吸金王」。

連續兩年成「賣樓王」

新地副董事總經理雷霆對本報表示，今年以來集團合共售出逾3750伙單位，涉及金額約達350億，相信是全港之冠。

事實上，今年來新地接連推出西沙SIERRA SEA及啟德天璽．天第2期等多個焦點新盤，其他餘貨盤亦持續受追捧。其中，銷售成績最突出為西沙SIERRA SEA，今年5月連環推出第1A（2）期及第1B期，先後展開6輪公開發售，均成功即日沽清推售的價單單位，連同招標形式售出單位，兩期項目至今累積售出逾1540伙，套現金額逾86億。

現時發展商正部署推售項目的2A期，有機會周內公布首張價單，搶佔先機成為明年首個開售的全新盤。昨日發展商繼續開放項目全新示範單位供代理優先參觀，情況保持理想。

該期數合共提供727伙，面積介乎275至835方呎，涵蓋1房至3房間隔，當中主打1房及2房單位，佔項目單位總數逾7成。預計關鍵日期為2026年9月30日，距今約9個多月。

天璽．天續採惜售策略

此外，新地今年另一個備受市場關注新盤為啟德天璽．天第2期，該期數項目自從10月中正式展開銷售，市場反應理想，先後兩輪價單單位的公開銷售均成功於即日沽清開售單位，日前更首度錄得逾億成交，單位為1座Sky Tower的42樓A室，屬4房2套房連工作間、化妝間及私人電梯大堂間隔，面積2230方呎，連2個車位以逾1.05億成交，呎價約47132元。

天璽．天2期至今售出194伙，合共套現逾40.5億，其中以價單方式售出的單位成交價介乎680.77萬至1570.32萬，招標售出的單位成交價介乎1210萬至逾1.05億。發展商透露，未來會繼續採惜售策略，有序推出單位回應買家入市需求。

新盤成交量破2萬宗

事實上，今年以來新盤銷情持續理想，成交量已經突破2萬宗水平，為自2013年4月底實施《一手住宅物業銷售條例》的約12年以來，首次突破2萬宗水平。

期間，除1月錄約765宗成交之外，其餘11個月均錄逾千宗成交，最多為3月份錄約2420宗，當時受惠《財政預算案》放寬百元印花稅徵收門檻，由樓價300萬調高至400萬或以下物業，樓市氣氛即時回暖，銷情再創佳績，當月銷情創年內單月新高。

綜合業界分析指出，今年樓市受惠多項利好因素，例如減息及政府樓市政策等，加上租金持續上升，刺激用家、投資者及來港人才等置業，而發展商在年內更趁勢群起推盤，並採低市價策略，成功「以價換量」，推高年內新盤成交量。

值得留意的是，樓市氣氛好轉，加上政府去年全面「撤辣」，全新盤成為投資客或收租客更大手掃貨目標，粗略統計，今年推售的新盤，購入2伙或以上的個案，最少超過300宗，掃入單位由2伙至10伙不等，以西沙SIERRA SEA為例，開售當日出現大手掃入7伙，涉資逾3400萬。